新華文軒(00811-HK)5月11日參加2018年四川轄區上市公司投資者集體接待日活動

新華文軒(00811-HK)公告稱，公司將參加由四川省上市公司協會、上證所信息網絡有限公司和深圳市全景網絡有限公司共同舉辦的“2018年四川轄區上市公司投資者集體接待日”主題活動及“董秘值班周”活動。

活動將在上證所信息網絡有限公司提供的網上平台，采取網絡遠程的方式舉行，投資者可以登錄“上證路演中心”網站(http://roadshow.sseinfo.com)或關注微信公衆号：上證路演中心，參與公司本次投資者集體接待日活動，活動時間為2018年5月11日(星期五)15：30至17:00。屆時公司的董事會秘書遊祖剛先生和財務總監朱在祥先生將通過網絡在線交流的形式，與投資者就2017年年報、公司治理、發展戰略、經營狀況和可持續發展等投資者關注的問題進行溝通。

此外，2018年5月14日(星期一)至5月17日(星期四)期間，公司董秘還將通過上證路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在線及時回答投資者的問題。

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