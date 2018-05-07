財部公布 4月出口267.3億美元 進口225.8億美元 出超41.5億美元

財政部統計，4 月出口 267.3 億美元，較上月減 10.9%，較上年同月增 10.0%；累計 1-4 月出口 1,064.7 億美元，較上年同期增 10.5%。4 月進口 225.8 億美元，較上月減 5.9%，較上年同月增 4.9%；累計 1-4 月進口 905.6 億美元，較上年同期增 9.4%。4 月出超 41.5 億美元，較上年同月增 13.8 億美元；累計 1-4 月出超 159.1 億美元，較上年同期增 23.0 億美元。財政部表示，受惠於科技創新應用逐漸擴散，以及國際原油、基本金屬價格續居高檔，4 月出口較上年同月增 24.4 億美元 (+10.0%)，累計 1-4 月出口較上年同期增 100.9 億美元(+10.5%)，以電子零組件增 33.1 億美元(+10.5%)、基本金屬及其製品增 12.9 億美元(+14.4%)、化學品增 12.9 億美元(+21.0%)、機械增 11.4 億美元(+15.1%)、塑橡膠及其製品增 10.7 億美元(+15.0%) 等增加較多。



由於全球景氣穩定發展，新興科技應用需求持續擴散，以及國際原物料行情攀升等有利因素，4 月出口值 267.3 億美元，較上年同月增 10.0%，剔除今年 2 月春節因素後，連續 18 個月正成長；進口 225.8 億美元，年增 4.9%。1 至 4 月累計，出口規模為歷年同期最高，年增 10.5%，進口增 9.4%。



4 月出口主要貨品中，化學品、塑橡膠及其製品、基本金屬及其製品因國際油價及鋼價盤高，分別較上年同月增 21.5%、15.9%、12.9%，礦產品復受基期偏低影響，劇增 41.2%，電子零組件出口值為歷年同月最高，年增 12.2%；光學器材、資通與視聽產品因電視面板價格走低、手機及其零件銷售欠佳，出口各減 6.2%、2.3%，表現最為疲弱。



4 月對主要市場出口全面成長，惟強弱有別，對歐洲、中國大陸與香港出口較上年同月各增 15.1%、3.1% 最佳，對日本出口規模為歷年同月最高，年增 7.7%，對東協及美國增速較緩，各為 4.8%、2.6%。1-4 月累計，對中國大陸與香港、歐洲、日本出口增幅均逾 1 成，優於整體平均，合計拉抬出口上升 7.6 個百分點，出口貢獻率達 7 成 3。



依據 IMF 4 月最新預測，今年全球成長率將創近 7 年最優，國際經濟前景仍呈審慎樂觀，加上物聯網、車用電子、高效能運算、生物辨識、虛擬貨幣等新興商機崛起以及電競風潮蔓延，可望持續為我國出口增添活水，惟須注意貿易衝突效應延燒、匯率波動及全球製造業競爭加劇、中國大陸供應鏈在地化等不確定風險。

