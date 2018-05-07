中國市場需求增 亞電業績小加溫 不排除再度調漲報價

軟性銅箔基板廠亞洲電材 (4939) 公布 2018 年 4 月合併營收為 1.64 億元，較上月增加 9.03%，與去年同期相比更大幅成長 55.62%。亞電業績緩步走揚，主要取自中國大陸需求增溫所致。展望後續，公司提到，供需失衡加上原料上漲，軟性銅箔基板報價漲勢從去年底延續至今年，未來不排除再度調漲報價。亞電表示，4 月合併營收 1.64 億元，較去年同期成長近六成，主要是中國大陸市場需求量增加，帶動 4 月出貨量明顯攀升，加上因應原物料上漲產品售價調漲所致。而雅電累計 1-4 月合併營收 5.45 億元，年增率為 29.70%。



亞電進一步表示，中國物聯網及車聯網等新應用商機明確，帶動軟性印刷電路板需求殷切，公司 4 月起陸續接獲中國市場訂單，推升 4 月營運表現，中國市場銷售表現與去年同期相較大幅成長；加上上游原物料聚醯亞胺 (PI) 全球需求量持續暢旺導致市場缺貨所致。



亞電強調，今年公司仍著重發展高單價及高毛利產品，如黑色覆蓋膜、EMI 膜兩大黑金產品、超薄型覆蓋膜以及補強板產品等，並加強與客戶積極合作開發新產品應用，以提高產品滲透率。同時，公司也將著手高頻、無線充電基材及車載之應用，針對包括車載、導熱、無線充電等各項材料進行開發改良，以確保公司營運持續增長。

