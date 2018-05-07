DRAM價穩量增 南亞科4月營收創高達76.8億元

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (7) 日公布 4 月合併營收 76.81 億元，受惠 20 奈米產量成長且價格持穩，營收月增 14.25%，年增 77.91%，創單月營收新高；前 4 個月累計營收 264.78 億元，年增 60.01%。

展望第 2 季，南亞科總經理李培瑛先前表示，第 2 季目前看來市場仍明顯供不應求，預期在韓廠新產能開出下，第 4 季後價格就可望維持穩定，售價漲跌波動將相對縮小，預估第 2 季與第 3 季整體市場需求可穩定向上，DRAM 需求可望年增 21% 至 23%。

目前南亞科 20 奈米產品銷售占總營收約 6 成，南亞科表示，20 奈米 8Gb DDR4 產品已量產出貨，預估第 2 季位元銷售量季成長可望達 10 個百分點，全年位元銷售量則是上看 48%，優於先前預期的 45%。

此外，傳出南亞科也接獲經濟部國貿局要求，出貨給中國中興通訊之前必須先申請，通過核准才能放行，南亞科表示，近期將向經濟部提出申請出售關鍵記憶體給中興通訊，而針對華為可能也遭美方制裁部分，南亞科則說會密切注意後續發展。

南亞科第 1 季毛利率與營益率雙雙創歷史新高，但受到匯兌損失影響，稅後純益 72.27 億元，較上季衰退約 67%，獲利表現不如預期，每股稅後純益僅 2.39 元。