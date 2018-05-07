去年製造業獲利年增13.4%近3年最大 台積電、鴻海分居冠亞軍

經濟部統計處今 (7) 日公布去年製造業上市櫃公司稅後純益 1.5 兆元，年增 13.4%，創近 3 年最大增幅，其中電子零組件業稅後純益 6520 億元最高，台積電 (2330-TW) 以 3431 億元奪冠，占整體製造業 22.7%，鴻海 (2317-TW) 居次、台塑化 (6505-TW) 拿下第三；在研發支出上，台積電投入 799 億元居首，占整體製造業研發支出近 2 成。

統計處統計上市櫃公司個體財報，指出去年上市櫃製造業個體營收淨額 16.6 兆元，年增 4.4%，結束連續 2 年負成長，其中電腦電子產品及光學製品業 8.6 兆元，年增 3%；電子零組件業 3.9 兆元，年增 3.3%；化學材料業、石油及煤製品業、基本金屬業等受惠國際油價、鋼價較 2016 年各上漲約 3 成，加上需求回溫，營收分別成長 11.8%、14.3% 及 16.7%。

製造業上市櫃公司去年稅後純益 1.5 兆元，年增 13.4%，純益率 9.1%，年增 0.7 個百分點，其中電子零組件稅後純益 6520 億元最高，純益率 16.7%，年增 2.6 個百分點，主因新興科技應用帶動晶圓代工先進製程需求擴增，加上面板及 DRAM 價格上漲。

另外，由於國際油價較 2016 年相對高檔，石油及煤製品業、化學材料業純益率分別為 12.9% 及 20.8%；整體稅後純益排名部分，台積電以 3431 億元居首，占整體製造業 22.7%、鴻海 1387 億元居次、台塑化 802 億元居第三。

製造業上市櫃公司去年研發支出為 4165 億元，年增 5.3%，其中以電子零組件業占 58.1% 居首，其次為電腦電子產品及光學製品業近 3 成，兩者合占 87.3%。

整體製造業研發支出占營收比率為 2.5%，其中電子零組件業研發經費占該業營收的比重達 6.2%，年增 0.21 個百分點；電腦、電子產品及光學製品業為 1.4%，年增 0.01 個百分點。

研發支出前 3 大公司分別是，台積電投入 799 億元居首，占整體製造業研發支出近 2 成，年增 13.5%；聯發科 (2454-TW) 投入 265 億元居次；鴻海投入 137 億元居第三。

去年製造業上市櫃公司固定資產投資 7275 億元，年減 2.1%，其中電子零組件業投資 5601 億元，占整體製造業 77.0%，年減 2.6%。固定資產投資前 3 大公司分別為台積電 3118 億元，占整體製造業固定資產投資逾 4 成，年減 3.5%，主因 2016 年下半年進入設備裝機高峰，比較基期偏高；南亞科 (2408-TW) 及友達 (2409-TW) 分別投資 294 億元及 288 億元分居第二、三。