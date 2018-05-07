川普可能不會那麼狠？專家：市場預期了最糟的結果

全球都在等待美國總統川普對 2015 伊朗核協的裁決，油價不斷攀升，顯示投資者預期著最糟糕的結果。

杜拜最大銀行 Emirates NBD 指出，能源市場表明美國可能會退出協議並重啟對伊朗的制裁。

伊朗核協官方名稱為《聯合全面行動計畫 (JCPOA)》，旨在解除國際間對伊朗的制裁以換取伊朗遏止核子計畫，但川普曾指稱該計畫是「有史以來最糟糕的交易」，他會在 5 月 12 日前決定是否重新施加制裁，或者給予伊朗豁免。

Emirates NBD 首席經濟學家兼研究主管 Tim Fox 認為，川普應該會延後做決定，或可能不會像先前制裁的程度那麼高，「市場可能會對此作出有利反應，因為目前市場價格反映的是最糟糕的劇本走向。」

Emirates NBD 報告指出，美國對伊朗的制裁可能讓全球石油供應量減少 80 萬桶 / 日。

由於擔心供應量削減，同時全球主要產油國又已經自行減產，這使得石油價格上漲至突破每桶 70 美元，創 2014 年 11 月以來首次。

不只是石油供應量有危險

Fox 認為，美國重啟制裁伊朗，除了衝擊石油供應和油價，還有更廣泛的影響，係因伊朗在中東的影響力日漸增強，且其在敘利亞和葉門地區危機間的角色。伊朗總統 Hassan Rouhani 也曾警告川普，如果退出核協，美國將會後悔。

FoX 說「以對其反應的焦慮來看，我認為該地區顯然會擔心情勢發展，擔心伊朗會怎樣回應美國的決定。」他補充，伊朗在中東某些領域的參與可能提高該地區的政治危機。

「像黎巴嫩和敘利亞以及一些鄰近國家來說，政治危機顯然很大。」

伊朗與其資助的武裝團體在伊拉克和敘利亞仍積極戰鬥，其中一個與伊朗結盟的團體真主黨 (Hezbollah) 被認為在週日黎巴嫩選舉中獲得議員席次。