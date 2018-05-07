川普將於本週決定是否退出「伊朗核協議」油價飆破每桶70美元

美國總統川普將於 5 月 12 日決定是否退出「伊朗核協議」，該協議豁免對伊朗的經濟制裁，但川普表示他願意開放談判。石油交易商擔憂美國對伊朗重新進行制裁，美國原油價格自 2014 年 11 月以來，首次上漲至每桶 70 美元以上。

伊朗為 OPEC 第三大會員國，伊朗同意對核計畫有所限制，以換取經濟制裁豁免，而美國的新措施，可能會使伊朗的原油出口減少。

伊朗對於步步提升的石油價格有所反對，價格提升主因為 OPEC 限產和地緣政治風險不斷攀升，今年以來價格已上揚 12% 之多，伊朗的國際和商業事務副石油部長 Amir Hossein Zamaninia 表示，原油價格在每桶 60 美元至 65 美元之間是「合適的」，與沙烏地阿拉伯的目標每桶 80 美元不同。

日本國家石油天然氣暨金屬公司的首席經濟學家 Takayuki Nogami 表示：「新的制裁措施，將使伊朗對全球市場的原油供應減少，供需平衡狀況更為緊繃，原油價格將持續上漲。僅管根據目前的石油價格，交易商可以獲利，但因為伊朗的擔憂正在攀升，獲利可能將受到限制。」

紐約商品交易所 6 月份交付的 WTI 原油期貨價格上漲至每桶 70.47 美元，交易量比 100 日均值高出約 29％，而價格在上週上漲 2.4％。

WTI 原油期貨價格走勢 (資料來源: investing.com)

ICE 歐洲期貨交易所將於 7 月份交割的布蘭特原油價格上漲 至每桶 75.70 美元。價格上週上漲 0.3％。上海國際能源交易所 9 月份交割的以人民幣計價的期貨上漲 3％，至每桶人民幣 460.3 元。

布蘭特原油期貨價格走勢 (資料來源: investing.com)

川普拒絕透露他將在 5 月 12 日做的決定，但他重申，他認為伊朗核協議「對美國而言是一個可怕的協議」。同一時間，歐洲則表示將繼續支持此協議，認為這是控制伊朗核計劃的關鍵。

伊朗的準備工作

伊朗總統 Hassan Rouhani 表示，伊朗為美國可能退出核協議，已做了好幾個月的準備，並警告美國會後悔做這樣的決定。伊朗的石油部長 Bijan Namdar Zanganeh 表示，不斷波動的石油價格，對未來投資和供應安全帶來不穩定性。

能源市場諮詢公司 FGE 指出，對伊朗的製裁，可能使該國在今年底前的原油產量每天減產 50 萬桶。