【港股解碼】*ST保千業績大變臉，股市亂象誰來治？

2017年來A股市場各種亂象頻出，如：獐子島的扇貝跑了、*ST保千（600074-CN）涉嫌被原大股東虧空資產、樂視網巨虧139億元、ST華澤付不起審計費等一系列雷人事件，其中保千里屬於最令人憎恨的一個。

從保千里公佈2017年報數據看，全年業績巨額虧損77.3億元，其中光四季度就虧損81.3億元，而保千里的2017年三季度淨資產才48億元，巨額虧損導致公司淨資產竟然倒欠33.5億，也就是意味著歸屬於公司全體股東淨資產竟然為負數。

（數據來源：保千里公司2017年報）

大額投資掏空上市公司

2014年，保千里通過資產重組，成功借殼中達股份上市。重組完成後，莊敏持有上市公司37.3%，成為ST保千里第一大股東，實際控制人。並於2015年4月就任公司董事長。然而借殼後僅僅一年多，2016年12月底，證監會對保千里借殼上市涉嫌造假進行了調查，2017年8月保千里在受到中國證監會處罰後，社會輿論較多，公司聲譽形象受損，下屬公司的資金被銀行凍結及要求提前還款，外加公司原董事長莊敏對外投資過度，資金鏈出現斷裂，造成2017年業績大幅下滑。

現在的保千里已經被原董事長通過資產轉移掏空。莊敏主要通過：一、對外大幅投資轉移資金；二、預付賬款不收回貨物轉移資金。

從公司公佈2017年財報數據看，由於原董事長莊敏對外大幅投資收購，大額應收賬款、預付賬款交易，違規擔保等為由侵佔上市公司利益。 公司的貨幣資金由2016年的32.97億，斷崖式下跌至2.89億元，減少30億元。應收賬款、預付賬款、存貨、長期股權投資、在建工程、商譽等資產項都計提大額減值逾78億元左右。

中小投資者股東意識淡薄

公司披露報表顯示，莊敏個人持有保千里的股份為35.07%，雖然為實控人，但並不是絕對控股。莊敏在沒有絕對控股公司的情況下，卻漫天過海侵佔中小股東權益，那麼他是怎麼做到的呢？在2016年莊敏通過對公司章程的修改，一方面限制公司董事會的權利，另一方面，放大自己在公司的許可權。

如果在莊敏成為公司大股東後，作為董事會的其他成員，及各中小股東一致不同意對公司章程的修改，那麼也將無法通過股東大會的審議，後期莊敏對於公司資產的轉移或許沒有那麼容易。

而事實是，公司的中小投資者股東意識淡薄，如果不涉及自己帳戶資產的縮水，往往是不會行使股東權利的。如果，對於莊敏提出修改公司章程的議案，如果中小投資者都可以團結起來發出自己的聲音，行使自己的股東權利，那麼莊敏大額投資、預付賬款等一些列活動或許沒有那麼容易得逞。

造假對應的懲罰力度太弱

同歐美國家相比，中國A股市場造假懲罰成本太低，對相關當事人行政處罰和刑事處罰較低，以公開譴責和少量罰款為主。而這種犯錯成本太低，進而，縱容了上市公司的管理層造假的動機。如：上市公司的管理層通過財務造假可獲得10億收入，而一旦東窗事發，監管機構對於責任人的處罰只有區區幾百萬或公開譴責。

美國如遇到上市公司財務造假，一般會由代表律師出面起訴，輕則對於造假公司所獲得的違法收入處以幾倍的處罰，重則可能對當事公司會勒令退市，主要責任人處於刑事處罰，判處有期徒刑。而這種作為就是要讓造假公司得不償失，起到“殺一儆百”效果。

保千里這種長期嚴重欺詐中小股東，侵害中小股權權益的做法，理應受到應有的處罰。投資保千里公司的中小股東血本無歸，據消息稱：投資保千里的中小股東，找到律師諮詢，而得到的回復卻是，公司現在處於資不抵債的狀態，就算這件官司打贏也得不到應有的賠償。對於這種情況監管層必須敢於亮劍，找到當事人，不能讓侵害中小股東的責任人逍遙法外，不然，天天掛在口邊的保護中小投資者那就是一句空話。

作者：鄭鵬超

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