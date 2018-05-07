茅台集團換帥 李保芳接棒 兼書記、董事長、總經理3職位

茅台集團內部重大人事調整，集團內部透露，李保芳接棒袁仁國成為茅台集團新一任董事長。至此，李保芳身兼茅台集團黨委書記、董事長、總經理 3 個職位。

《第一財經》報導，李保芳是在 2015 年 8 月份開始任職茅台集團黨委書記、副董事長、總經理職位的；同時也是股份公司貴州茅台 (600519-CN) 董事、代行總經理。在此之前，李保芳的身份是貴州省經信委黨組書記、主任。當時李保芳的任職，正是茅台集團內部新老交替高峰期。

2017 年 1 月，袁仁國兼職貴州省人大財經委副主任的消息，一度引來或不再擔任茅台集團董事長的猜測，但事後被闢謠。對於目前袁仁國的進一步去向，茅台集團方面未作進一步回應。

在李保芳入職茅台集團這 2 年多時間以來，適逢整個白酒行業復甦。作為白酒行業的龍頭，茅台集團率先復甦，同時也因旗下主力產品茅台酒價格暴漲問題，備受市場關注。過去的 2 年多，旗下上市公司貴州茅台業績表現得頗為亮麗，營收從 2015 年的人民幣 326.60 億元攀升至 2017 年的人民幣 582.18 億元；歸屬于上市公司股東的淨利潤也從 2015 年的人民幣 155.03 億元攀高至人民幣 270.79 億元。

隨著股份公司業績的大漲，茅台集團的業績也水漲船高。在過去的 2017 年，整個茅台集團完成銷售收入人民幣 764 億元，年增長 50.5%；完成增加值人民幣 664 億元，年增長 43.5%；實現利潤總額人民幣 403 億元，年增長 57.6%；上交稅金人民幣 256 億元，年增長 37.6%。

此前，茅台集團提出了要打造「千億」收入目標，今年也是實現該目標的攻堅之年。今年 1 月份，李保芳提出，集團今年要實現含稅收入人民幣 900 億元，年增長 18% 以上。

打破集團內部一酒 (茅台酒) 獨大的局面為當務之急。李保芳提出，集團要加快形成「1+N」協同發展新局面，2018 年起，凡是不具有社會公益性質、不屬於在建或試生產專案的子公司，都不允許虧損，今年股份公司以外的其他公司收入集團占比 10% 左右。

隨著集團人事的調整，股份公司貴州茅台人事是否相應作調整，目前暫不得知。集團內部人士表示，具體以上市公司公告為主。。