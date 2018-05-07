消息：軟銀參股瑞士再保險 談判似將破局

《路透》報導稱，瑞士再保險公司 Swiss Re (SRENH-US) 和軟銀 Softbank (9984-JP) 之間的入股合併案討論，正走向搖擺不定的未來。

英國《金融時報》也稱，瑞士再保險 Swiss Re 和軟銀投資的談判在經過 3 個月的討論後即將崩潰。消息人士稱，「軟銀最近幾週的熱情已經下降」。瑞士再保險拒絕對報告發表評論。

再保險公司的執行長 John Dacey 在週五 (4 日) 的電話中告訴記者，該公司仍在與軟銀進行討論，但不確定是否會導致交易完成，並且正在與其他潛在合作夥伴進行交流。

在競爭激烈的情況下，瑞士再保險公司正在尋求合作夥伴關係，以開闢新的收入來源。上個月它曾表示，軟銀希望收購 10% 以下的股份，並且雙方還在探索戰略合作。

軟銀股價日線趨勢圖

軟銀近期將旗下的美國電信商 Sprint (S-US) (全美第 4 大) 以估值 590 億美元販售股份給 T-Mobile 電信 (TMUS-US) (全美第 3 大)，包括債務在內總併購市值達到 1460 億美元，若不含債務則為 265 億美元，足以和第 2 大電信商 Verizon (VZ-US) 與第 1 名的 AT&T (T-US) 平起平坐。

擁有大約 85% Sprint 股份的軟銀將同意讓持有近三分之二 T-Mobile 股權的德國電信整合新公司。T-Mobile 將擁有新公司 40% 以上股份，軟銀持有量將低於 30%。

著名投資人巴菲特也是再保險公司的愛好者，除了低風險、中報酬、穩定現金流外，再保險也是吸收大量資金的金融器具之一。再保險的客群大致為保險公司。

軟銀近年來積極的投資全球的科技公司，最近也從 1000 億美元的科技基金 Vision Fund 裡掏出了 72 億美元購買計程車平台 Uber 約 15% 股份。

目前 Vision Fund 入股的公司還有車輛共享軟體 Didi 出行、辦公室共享 WeWork、及企業雲端軟體 Slack。去年投資了近 100 間企業，投資額達 360 億美元。