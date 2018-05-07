星展︰亞洲經濟高增長 資金將很快回流

市場普遍預料美國今年將再升息 2 至 3 次，星展集團執行總裁高博德 (Piyush Gupta) 表示，美國升息正加速資金流出亞洲區，但相信市場仍眷戀亞洲區偏高的經濟增長，故資金將很快回流。

《星島日報》援引高博德表示，亞洲經濟仍然十分穩健，不過隨著美國升息，資金回流美國，短期會造成市場波動，以及區內流動性收緊和貨幣貶值。

他預料，資金流出亞洲情況會持續 1、2 季，其後資金將會重返亞洲，因投資者最終都會被亞洲區的 5% 至 6% 經濟增長吸引，客戶也表示仍想將資金配置到亞洲區，因此相信資金很快回流。

星展香港行政總裁龐華毅 (Sebastian Paredes) 補充說，從香港近數月快速的貸款增長可以證明，首季香港貸款年率增長 14.5%，期內星展香港的貸款按年增長更達 20%，在資金外流的同時，貸款出現強勁增長，故預期利率將會上調。

對於星展而言，高博德說升息有利收入增加，利率每升 1 個基點，便可為集團帶來新加坡幣 6 億元的收入，星展香港則會有額外港幣 2 億元收入。

不過，他指出如果利率升得過快過多，或對無抵押消費貸款及中小企貸款組合的拖欠還款情況造成負面影響。然而，星展香港的無抵押消費貸款組合規模不大，而中小企貸款又多有抵押，抵押成數介乎 4-5 成，故問題不大。

龐華毅表示，首季星展香港的中小企貸款組合總額約港幣 510 億元，估計利率向上將帶動該兩類貸款組合的拖欠情況上升，但整體而言，該行仍會受惠利率趨升。

就資金或再回流亞洲會否令香港的樓市或股市過熱問題難以解決，高博德指，香港資產市場過熱問題非全因環球資金流入，亦涉及北水，相信香港來自大陸的投資意欲仍大，此現象不會於短期內改變。

大陸擴大金融市場開放，將證券公司等金融機機的外資持股比例上限放寬至 51%，3 年後不再設限。他坦言，在新措施下，該行會仔細研究，如有合適的業務，會尋找機會，惟暫未有具體議程。