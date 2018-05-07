【異動股】造紙板塊高開高走 宜賓紙業(600793-CN)直線漲停

今日早盤，造紙板塊高開高走。截至發稿，宜賓紙業(600793-CN)漲10.03%報21.18元，銀鴿投資(600069-CN)漲5.26%報7.81元，太陽紙業(002078-CN)漲4.86%報11.65元，山鷹紙業(600567-CN)漲4.24%報4.43元，美利雲(000815-CN)漲3.42%報11.5元，安妮股份(002235-CN)漲3.3%報13.77元，晨鳴紙業(000488-CN)、博匯紙業(600966-CN)、嶽陽林紙(600963-CN)、青山紙業(600103-CN)等個股均跟随上漲近3%。

消息面上，5月份成品紙市場掀起漲價潮，包括白板紙、瓦楞紙、箱板紙等紙種價格全面上調。據悉，從5月1号到5月4号短短4天的時間，全國已經有32家紙廠宣布漲價。各紙種漲價幅度在每噸100元到300元不等。目前，主流高克重瓦楞紙全國均價在每噸4350元左右，相比年初上漲11%以上。成品紙價格上漲還有一個主要因素是廢紙價格上揚。

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