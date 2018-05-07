劉士餘：穩步推進創新和優質企業上市

上海證券交易所近日召開幹部大會，中國證監會主席、黨委書記劉士餘出席會議并講話。中共中央組織部幹部四局局長鍾海東在會上宣布了中央和國務院決定：黃紅元同志任上海證券交易所黨委書記，提名為上海證券交易所理事會理事長(副部長級)人選。

上海證券交易所已召開第四屆理事會第八次會議，按照法定程序選舉黃紅元同志為上海證券交易所理事會理事長。

劉士餘在講話中指出，這次上海證券交易所主要負責人調整，是黨中央、國務院根據工作需要和上交所領導班子建設的實際通盤考慮、慎重研究作出的決定。充分體現了黨中央、國務院對資本市場建設和證監會系統的高度重視和親切關懷。上海證券交易所領導班子和全體員工要堅決擁護中央決定，要繼續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，切實做到學懂、弄通、做實。要牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“四個服從”。要落實全面從嚴治黨部署，持續推進交易所黨的建設。要堅決貫徹落實黨的十九大、全國金融工作會議、中央經濟工作會議、全國兩會的部署，圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三大任務，以奮發有為的精神狀態，穩步推進創新和優質企業上市、落實一線監管責任、堅定不移推進資本市場對外開放等各項工作。要加強領導班子建設，打造高素質專業化幹部和人才隊伍，強化作風建設，加強調查研究，提高服務能力，推動交易所工作不斷取得新成績。

來源：證券時報網

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