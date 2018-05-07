蘋果的i帝國 就是從20年前的iMac開始

蘋果公司 (AAPL-US) 從瀕臨破產到轉型成為美國最有價值的公司，5 月 6 日，歷史上永遠會記住這一天。

在 1990 年代的大部分時間裡，蘋果正面臨一場存亡危機。該公司的前兩款家用電腦 Apple II 和 Mac 都不受市場青睞，正將市場占有率拱手讓給其他競爭對手。

但是，在 1997 年，聯合創始人賈伯斯 (Steve Jobs) 重返公司擔任 CEO。不到一年的時間，他推出了一款新產品：iMac。

1998 年 5 月 6 日，賈伯斯登台，以他最著名的手法向世人介紹這個全新的產品。

現任 CEO 庫克 (Tim Cook) 在 2011 年賈伯斯去世前接手蘋果公司，他周日 (5 日) 在 Twitter 上分享了這場歷史性的視頻。

在視頻裡，賈伯斯將這個價值 1299 美元的 iMac 形容為一款不可思議的未來感新設備。

「整台機器都是半透明的，你可以看穿它，它太酷了。」賈伯斯讚歎地表示。他指著一個手把，讓電腦的主人可以輕鬆地把它拿起來，而它也只不過是一個現代微波爐的大小而已。他並直接抨擊競爭對手：「順便說一下，這個設備的背面比其他人的前面還好看。」

1999 年 1 月，在 iMac 首次亮相不到一年的時間內，蘋果的單季獲利翻了 3 倍。

《舊金山紀事報》宣稱蘋果公司「正透過其全新的太空時代 iMac 電腦產生無盡的需求。」

在接下來的 10 年中，賈伯斯為所有新產品保留了「i」的字首。音樂軟體 iTunes 在 2001 年出現，此後不久，第一代 iPod 就誕生了。首支 iPhone 於 2007 年推出，iPad 於 2010 年首次亮相。

今天，iMac 已經進入第 7 代，並且與它過去歷代相較已幾乎完全不同。蘋果發言人指出：「今天的 iMac 在睡眠模式下的能源消耗比第一代少 96%。」