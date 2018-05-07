分析員﹕港股今早高開 30800點仍為阻力

美國股市於上周五出現較理想升幅，並帶動港股在美預託證券(ADR)紛紛高收，市場人士相信今日大市可以高開，並且收復3萬點關口，惟後市仍處於3萬點至30800點之間上落。

三大指數均錄得逾1%升幅，道瓊斯指數收市報24262點，升332點或1.4%，標準普爾指數收市報2663點，升33點或1.3%，納斯達克指數收市報7209點，升121點或1.7%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7567點，升64點或0.9%，德國DAX指數收市報12819點，升129點或1%，法國CAC指數收市報5516點，升14點或0.3%。

港股在美預託證券(ADR)於上周五紛紛高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報76.9元，較本港收市價高2.6%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報13.42元，較本港收市價高2.7%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報10.78元，較本港收市價高1.1%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報22.03元，較本港收市價高0.8%。

上周五港股受到不同負面因素影響而失守3萬點，惟美股在同日高收，相信今早大市可以迅即收復此關口。惟目前大市仍處於上落市格局，走勢不會在短期內出現大變化，友報專欄作家建議投資者可以趁此時間作長線投資，而非作短線操作，免受市場波動影響。此方法未嘗不可，惟投資者亦要考慮控制風險及注碼，並且要提高現金比例，以增加自己投資組合的防守力。至於金融股今日會否出現反彈？相信機會極高，可是要上試高位不易。另一方面騰訊控股(00700-HK)會在本月中公布首季業績，投資者可以多留意大行在騰訊公布業績前，對該公司季績表現如何作出預測，以及衍生工具最新走勢後，再作定奪。此外亦可以多留意在上周五掛牌的平安好醫生(01833-HK)今日表現如何，以判是留或是沽。

對於大市走勢，時富證券聯席董事鄧建初相信，今日大市可以高開，後市仍處於3萬至30800點之間上落。

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