巴菲特：中美不會做蠢事 貿易戰不會全面爆發

中美貿易談判未見突破，但「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 有信心中美不會全面爆發貿易戰，因中美兩國都是具智慧的國家，不會做一些極度愚蠢的事。他並對中國經濟仍然充滿信心，雖然經濟增長出現挑戰，但相信中國經濟有光明的未來。

《星島日報》報導，巴菲特於旗艦波克夏 (Berkshire Hathaway)(BRK.A-US) 的股東大會上向股東指出，任何緊張關係都不應該影響中美在貿易上的雙贏利益，兩國有很多共同的興趣及利益，且「中美都是具智慧的國家，不會做一些極度愚蠢的事」，意指不會全面爆發貿易戰。

他認為中美兩國在今後一段長時間，在經濟和其他方面會是超級大國。

巴菲特表示，雖然中國經濟增長面臨挑戰，但認為中國擁有光明的未來，相信中國經過一段時間後，最終會變成與美國一樣強大的經濟體。

波克夏今年首季業績由盈轉虧，虧損 11.38 億美元，去年同期則獲利 40.6 億美元，是 9 年以來季度業績首度見紅；首季收入 584.7 億美元，亦下跌 9.16%。

波克夏指出，虧損主要由於會計準則的變動，今年開始需要把未變現的投資盈利或損失計算在內的影響所致。倘扣除投資項目，經營溢利升 48.7% 至 52.9 億美元。

香港《文匯報》報導，截至 3 月底，波克夏手頭現金達 1086 億美元，較去年底的 1160 億美元稍為下降。巴菲特和副主席芒格在股東會上多次被問到如何處理巨額現金儲備，兩人均重申不會派息，巴菲特表示，即使只是一次性的特別息也是「非常不太可能」，但承認如果公司認為無法有效運用手上資金，或者會研究用最佳的方法派還股東。

自從今年 1 月巴菲特提拔 55 歲的埃布爾和 66 歲的賈因出任董事會副主席後，波克夏的接班安排已成為公開秘密，不少股東都在會上追問巴菲特最終會選擇哪一位作為繼任者，不過巴菲特未有透露更多詳情，只是再三強調無論誰人接過他的衣缽，即使他不再掌舵，波克夏仍然可以繼續取得成功。

巴菲特笑說自己幾十年前已經開始「半退休」，「真的不會有太大改變」。芒格也笑稱：「波克夏的秘密之一，就是當無事可幹時，沃倫 (巴菲特) 就會什麼都不幹。」