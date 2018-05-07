香港置業：4月非住宅物業註冊量創8個月新高

香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處最新資料顯示，4月非住宅物業註冊量錄得1,888宗，較3月的1,402宗增加約34.7%，創8個月新高。涉及註冊金額約158.0億元，較3月約91.6億元增加約72.5%，金額屬近3個月最多。

因非住宅物業註冊量按月增幅略低於同期整體物業，其佔整體物業註冊量比率按月微跌約0.3個百分點，至4月約21.6%水平，不過比率已連續10個月高於逾2成水平。

商廈註冊量按月急增近倍 表現最亮麗

按類別劃分，工廈、商廈、舖位及純車位及其它類別註冊量全面報升，受惠全新商廈項目拆售帶挈下，商廈表現尤其突出，4月錄得183宗註冊，較3月的94宗大增約94.7%；因逾億元註冊飆升，刺激註冊金額攀升至約57.5億元，按月更大增逾2.7倍。

工廈交投穩步上揚，註冊量連續2個月企穩逾500宗水平。4月錄得596宗工廈註冊，較3月的514宗增加約16.0%；涉及註冊金額約43.1億元，按月增加約33.1%。

舖位市場錄得163宗註冊，較3月的157宗增加約3.8%；涉及註冊金額約31.2億元，按月增加約2.8%，註冊量額表現大致平穩。至於純車位及其它類別方面，4月錄得946宗註冊，較3月的637宗增加約48.5% 。

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