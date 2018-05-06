宏華(00196-HK)總裁張弭貸款觸發違約 質押約2.67億股或被處理

宏華集團(00196-HK)公布，公司獲悉，公司主要股東、執行董事及總裁張弭的家族信託人控制的 Wealth Afflux Limited 作為持有Ally Giant Limited36%股份的股東，透過Ally Giant 與一名獨立第三方於2018年1月23日達成相關貸款及質押安排，被質押股份佔公司已發行股本約4.98%。

該筆貸款乃為張弭擬用於投資公司公開掛牌潛在出售之海洋板塊股權，以助推進該項目。張弭已與其他投資方簽署投資協議，其組建的江蘇宏海能源裝備有限公司已向上海聯合產權交易所遞交摘牌申請。

該安排達成後，貸款方於2018年4月6日及4月11日發出通知，由於與張弭和Ally Giant的作為或不作為無關並與公司的財務或經營狀況無關的原因，該安排項下某一「違約事件」 被觸發。自收到該通知起，雙方積極地進行溝通，貸款方提出了可供選擇的簡要贖回方案，但因貸款方認為「違約事件」已經產生，貸款方於2018年4月19日將被質押股份從相關託管賬戶轉出。

期間，雙方持續就贖回方案的細節進行溝通、落實，2018年4月30日，貸款方明確回復被質押股份在贖回前不能回到相關託管賬戶。

在股份處理之前，Ally Giant持有1,187,727,837股本公司股份，相當於公司已發行股本約 22.18%。緊隨股份處理完成後，Ally Giant持有920,548,363股公司股份，相當於公司已發行股本約17.19%。

本公司理解, 該安排之有關方仍然就此事繼續進行研究和討論。

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