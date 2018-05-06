新華社5月5日消息，遼寧將進一步放寬外資市場準入，並完善優惠政策措施，招商、招才，以全面開放引領全面振興。

5月初，遼寧省委、省政府出台《關於加快構建開放新格局 以全面開放引領全面振興的意見》。

遼寧將進一步放寬外資市場準入。全面實行準入前國民待遇加負面清單管理制度，全面放開一般制造業，擴大電信、醫療、教育、養老、新能源汽車等領域開放。鼓勵外資參與遼寧省國有企業改革，加快推進混合所有制經濟步伐。鼓勵外資參與政府與社會資本合作(PPP)項目投資、運營和管理。對境外投資者從中國境內居民企業分配的利潤直接投資於鼓勵類投資項目，凡符合規定條件的，實行遞延納稅政策，暫不征收預提所得稅。

遼寧省商務廳廳長宋彥麟表示，遼寧轉身向海，將以大連東北亞國際航運中心和沈陽東北亞創新中心建設為龍頭，以建設高水平自貿試驗區和探索建設自由貿易港為重點，構建全面開放新格局。

「遼寧自貿試驗區是開放的測試區。」遼寧省自貿辦副主任、營口片區管委會主任陳柯先說，遼寧自貿試驗區營口片區掛牌一年來，營口對外開放的定位提升、地位凸顯。營口片區與營口港聯動發展，通過「港區一體化」，2017年營口港貨物吞吐量完成3.62億噸，開通中歐班列12條，成為全國沿海開中歐班列最密集的港口。

遼寧加大財政資金對優質外資項目的支持力度。對當年實際到位外資金額超過5000萬美元的新項目和超過3000萬美元的增資項目，省財政按其當年實際到位外資金額不低於2%的比例予以獎勵，最高獎勵1000萬元。

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