台股4大因素干擾 走勢保守靜待Q3產業旺季

外資持續調節，台股短線跌深反彈，但仍無法突破上方均線壓力，近期走勢相對偏向保守，短線看來，美國聯準會緩升息立場不變，台股仍有美股走勢、匯市波動、外資動向及美中貿易談判角力等 4 大因素干擾，市場普遍寄望第 3 季進入產業旺季，能有旺季效應。

近期美元指數走強，連帶影響外資動向，籌碼面出現雜音，根據證交所統計，近一周累積賣超近 202 億元。

值得留意的是，金管會公布今年 4 月 1 日至 30 日，外資累計淨匯出達 35.68 億美元，以新台幣收盤匯價 29.716 元換算，4 月外資匯出金額高達新台幣 1060.2 億元，創下自 2011 年 8 月單月匯出 79.4 億美元、近 7 年多以來的單月外資匯出新高紀錄，引發市場關注。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，外資動向是影響台股走勢重要因素，4 月美國 10 年期公債殖利率彈升 21 個基點，顯示能源及原物料價格上漲促使通膨預期走揚，市場對聯準會全年升息次數預期增加，在資金成本考量下，外資出現賣超、匯出現象，不過周五 (4 日) 賣超力道已減緩，不過投資人仍須留意明顯的資金流向。

觀察台股基本面，受到匯率影響及原物料成本上升，第 2 季整體企業獲利低於預期，不過，第 2 季基本上是產業淡季，目前市場仍寄望第 3 季進入產業旺季，能有旺季效應，目前將視 iPhone 新機推出時間與是否熱賣而定。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤勢因納稅季節與電子業處於淡季，缺乏動能而受到壓抑，不過市場仍寄望第 3 季旺季效應到來，估計繳稅季節雖然會局部影響買盤動能，但範圍相對有限。

題材上，除了風能發電外，零組件漲價題材是去年以來最強勁的族群，由於大盤位於相對高檔位置，可以留意仍在趨勢上但因評價過高而有修正的股票，進行逢低買進，族群上則相對看好 3D 感測和多鏡頭。