〈報稅看這裡〉掌握四大稅制改變 全民省稅大作戰

很多的薪水族一到 5 月就開始頭大，因為報稅季節到了，荷包又得被迫縮水，但是，今年報稅還有不少好康，其中，有四大稅制改變，即使年收入跟前年相當，也一定能繳比較少稅。

報稅工程浩大，很多人都習慣拖到 5 月底才來申報，想要降低報稅的難度，最有效率的方式就是「網路報稅」，公勝保經戰略長李正偉表示，透過自然人憑證、電子金融憑證或是健保卡網路報稅，好處是能自動下載家戶所得相關資料，以及可扣繳的相關單據，例如捐贈、醫療支出等，可省卻還要蒐羅一大堆單據、又可能蒐集不全、漏列的麻煩。

公勝財富管理顧問公司副總經理張道麟指出，今年的稅制有四大改變，分別是免稅額調高與課稅級距金額調高；退職所得課稅門檻調高；公益出租人每屋每月享 1 萬元租金收入免稅額度；基本生活費若總額超過免稅額 / 扣除額，其差額可在綜合所得中扣除。而這四大稅制的變化，會連帶影響到每人或每戶今年要繳稅的壓力跟著變輕不少。

理財專家郭莉芳進一步指出，今年報稅有個人人適用的好康，就是免稅額提高，課稅級距也往上調整了。

2017 年綜所稅免稅額每人全年從 8.5 萬元提高至 8.8 萬元，滿 70 歲以上者由 12.75 萬元調高為 13.2 萬元。另外，課稅級距也調整，舉例來說，第一級適用稅率 5% 的全年綜所淨額，自 52 萬元提高至 54 萬元；第二級適用稅率 12% 綜所淨額為超過 54 萬元至 121 萬元。根據財政部的估算，免稅額及課稅級距調高後，約新增 6.7 萬戶不用繳稅；約 3.4 萬戶適用稅率從 12% 降為 5%，在各級距中影響戶數最多。

另外，去年上路的「納稅者權利保護法」讓納稅者為維持自己與受扶養親屬擁有基本生活費不用課稅，這是參考 2016 年度每人可支配所得中位數 60% 的標準

後，將 2017 年每人不課稅的基本生活費訂為 16.6 萬元，因此，今年報稅就可以適用這個新規定。

APPC 個人財產規劃人員協會秘書長吳鎔任舉例來說，以 1 家 5 口含夫妻兩人單薪家庭且採標準扣除額為例來計算，當年度維持家庭基本生活費為 83 萬元（16.6 萬元 * 5）；目前所得稅法規定的免稅額 44 萬元（8.8 萬元 * 5）、標準扣除額 18 萬元、薪資特別扣除額 12.8 萬元，合計為 74.8 萬元，與基本生活費的差額為 8.2 萬元 (=83 萬 - 74.8 萬)，這 8.2 萬元可在申報綜合所得總額中減除，不用課稅。

除了這些好康外，不要忘了善用「列舉扣除額」來增加扣除額項目，除了捐贈或是生育與醫療支出可以全額扣除外，每人每年也有 2.4 萬元的保費列舉扣除額。

張道麟進一步說明，每年所繳交的「保費」多可以列入列舉扣除額從所得中扣除，包含各種人壽保險、健康保險、傷害保險、旅行平安險與年金保險等，以及因職業不同而加保的勞工保險、軍公教保險，或是沒工作期間繳的國民年金保費，不過，像是汽車險、住宅火險等產險保費則不能被列入可扣除額。