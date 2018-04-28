〈報稅看這裡〉股民不必再賣股繳稅 用股票借錢可線上換現金繳稅

下禮拜就要進入報稅月，許多股民為了繳稅會出脫持股變現，對此，富邦證券表示，民眾若有短期金需求，可以使用券商的不限用途借貸服務，民眾可以不必再「賣股繳稅」，改用股票借錢繳稅，等除息後有現金進帳再還錢，讓理財更具彈性。

根據財團法人金融聯合徵信中心「新增個人信用貸款狀況統計趨勢資料」最近資料顯示，民眾每年新增使用信用貸款的高峰期約落在每年 5-6 月及 11 月 - 1 月，顯示每年的報稅季、過年前，都是民眾有短期資金需求的最大時刻。

富邦證券表示，在金管會開放「不限用途款項借貸」業務後，第一時間推出提供投資人免賣股、隨借隨還的「不限用途款項借貸」服務，只要投資人手中持有上市櫃股票，手機輕輕一滑，免出門在家即可輕鬆貸，而且最快可於 1 小時撥款，最低借款金額一萬元起，借款期限最長 18 個月，在額度內可以隨時循環使用。

以報稅為例，許多人可能以刷卡或者信貸借款繳稅，此時也可以選擇券商的「不限用途款項借貸」功能進行資金的融通繳稅。

今年受到台股持續上萬點影響，投資人資金需求增加，目前借款餘額較去年底大幅成長 133% 以上，顯示該業務符合客戶資金周轉需求，又能兼賺股息股利。富邦證券表示「不限用途款項借貸」，讓投資人除可以運用所持有之股票資產進行借款，滿足長短期資金需求外，在借款期間仍享有股利及股息等報酬。

不過，富邦證券也提醒投資人，「不限用途款項借貸」的擔保品以上市櫃股票為主，借款期限為半年，最多展期兩次，故期限最長可達一年半，該筆資金也不限制用途，可進一步提升資金運用效能。