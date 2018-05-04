【盈警】富智康集團(02038-HK)料一季度綜合淨虧損約1.26億美元

富智康集團(02038-HK)公告稱，預計集團2018年第一季度(首三個月)之總營業額可能約為31.9億美元(集團2017年上半年(首六個月)之營業額約為43.7億美元);及根據适用國際財務報告准則，預期集團2018年上半年不會因本身投資組合之公平值總額變動而産生龐大虧損(對比2017年所作減值虧損撥備合共202.5百萬美元)。然而，公司預期集團2018年第一季度將錄得綜合淨虧損約126百萬美元，且可能于2018年上半年錄得綜合淨虧損，或會大幅高于集團2017年上半年之綜合淨虧損199,076,000美元(計入就集團投資組合作出之減值虧損撥備162.5百萬美元)。
主要由于︰(1)集團于2018年將繼續面對2017年下半年(當時集團錄得綜合淨虧損326,318,000美元，包括就集團投資組合作出之減值虧損撥備40百萬美元)具挑戰性之情況;(2)集團毛利率整體受壓;(3)誠如2017年年報「讨論及分析」一節内更詳盡闡述，與集團IIDM(整合、創新、設計、製造)業務(包括附屬物流及分銷服務)持續增長有關之開支增加;及(4)集團外匯虧損增加(集團2018年第一季度之外匯虧損約為26.6百萬美元，對比集團2017年第一季度則為外匯收益6.7百萬美元)。預計上述第(1)、(2)及(3)項因素將于2018年餘下時間持續。
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