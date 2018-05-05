紐約匯市─就業報告公布 美元上漲 週線連三週走高

美元週五走高，連續第三週週線上漲。投資人消化就業報告，該報告包含 4 月新增就業數據較預期疲弱。

歐元區公布經濟活動較預期疲弱，歐元下跌。

美元指數上漲 0.2% 至 92.626，接近 1 月初以來高點，本週上漲 1.2%，為連續第三週上漲。

歐元下跌至 1.1949 美元，紐約週四尾盤報 1.1988。

英鎊跌破 1.35 美元，為自 1 月 11 日以來，首度跌破該水準。英鎊最近價位報 1.3535 美元，週四尾盤報 1.3573。

美國 4 月就業報告錯綜，新增就業 16.4 萬人，低於預估的新增 18.8 萬人，每小時工資上升 0.1%，預估為上升 0.2%。但失業率則由 4.1% 下降至 3.9%，創 2000 年底以來低點。該報告公布後，美元走勢震盪。

就業報告是聯準會 (Fed) 決定貨幣政策時，參考的數據之一。該報告若有任何意外，均可能影響政策走向。週三，Fed 決議維持利率不變，一如預期。但未進一步暗示未來的政策方向。投資人預期 Fed 今年將至少再升息二次。

中美兩國官員在北京進行協商，解決貿易緊張關係。近幾個月，因擔憂該全球前二大經濟體互相提高關稅，撼動了金融市場。

華爾街日報報導，美國對中國提出系列要求，包括到 2020 年底，至少降低雙邊貿易赤字 2000 億美元。去年，美國對中國貿易赤字達 3750 億美元。

歐元區 3 月採購經理指數下降至 55.1，較預期疲弱，德國採購經理指數下降至 54.6，創 19 個月低點，均使得歐元受到壓力。