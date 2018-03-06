阿根廷30年來最大旱災 全球殼物價格飆升

南美洲農業大國阿根廷出現 30 年來最嚴重旱災，造成田地乾裂，農作物枯萎，估計今年的農作物收成是 2009 年以來最差。阿根廷是全球第 3 大粟米 (玉米) 和大豆出口國，該國農作物失收導致全球穀物價格上升。

《星島日報》報導，在阿根廷鄉鎮奇維爾科伊，由於天旱缺乏水源，農民羅馬諾種植的大豆和粟米的生長高度只及平常的一半。他表示這個生產季節的雨水只有平常的 1/4，預計種植的大豆只有正常的 1/3 收成。他指旱災對當地經濟影響很大，農民都祈求下雨。

在首都布宜諾斯艾利斯的穀物期貨市場，上周四 (1 日) 將預期收成的大豆減少 300 萬噸，較去年的收成減少了 1/4。阿根廷也是豆油和用來餵飼牲畜的豆粕的主要出口國，目前的大豆失收令全球豆粕市場波動。豆粕和大豆的期貨價格，上周五 (2 日) 升至 2016 年夏季以來最高；而粟米期貨價格則升至 8 個月新高。

阿根廷的豆粕，去年佔全球總付運量的 48%。目前大豆失收，大型大豆榨油公司包括 Bunge 被逼減少榨油，導致豆粕供應減少。阿根廷今年預期需增加由鄰國巴拉圭進口大豆，以填補大豆失收的缺口。

另一個粟米出口國南非也宣稱因旱災而出現國家危機，乾旱天氣也威脅美國中部小麥生產地區的收成，進一步令全球穀物價格波動。

隨著全球轉向阿根廷以外的其他地區購買穀物，市場對美國穀物的出口需求也跟著增強，美國農民和貿易商趁機大發利市。《經濟日報》援引美國農業部的資料顯示，過去 7 周美國玉米出口量已接近 1250 萬噸，包括 Archer Daniels、邦吉和嘉吉等穀物買賣和加工商也因利潤增加而受惠。

不過，全球黃豆庫存量仍處於歷來高點的 9800 萬公噸，比 10 年前高 87%。