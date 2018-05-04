市場交投清淡 滬指萎靡震蕩收跌0.32%

滬深兩市股指今日繼續維持震蕩盤整走勢，中小板指表現相對較好盤中漲近1%。醫藥和醫療股昨日小幅調整後，今日再次走強。兩市股指午後維持弱勢震蕩行情，市場人氣較為萎靡，臨近尾盤股指小幅下挫。滬指收報3091.03點，跌0.32%，成交額1484.4億。深成指收報10426.19點，跌0.31%，成交額2119.4億。創業板收報1814.85點，跌0.65%，成交額762億。

盤面上，钛白粉、水泥、醫療器械、粵港澳大灣區、軍工、白酒等板塊活躍，網絡安全、鋼鐵、石油、券商、銀行等板塊跌幅居前。

具體來看，醫藥板塊領漲兩市，華北制藥(600812-CN)漲停，長生生物(002680-CN)漲超9%，海普瑞(002399-CN)漲超8%，普利制藥(300630-CN)等股紛紛大漲。

農業股逆市走強，香梨股份(600506-CN)漲超7%，宏輝果蔬(603336-CN)漲超6%，萬向德農(600371-CN)、北大荒(600598-CN)等個股紛紛拉升漲逾3%。中美貿易戰升級，或以農産品作為反擊手段，對國内農産品價格有短期提振。

軍工股午後爆發，安達維爾(300719-CN)漲超5%，中兵紅箭(000519-CN)盤中直線拉升一度漲5%，收盤報，湖南天雁(600698-CN)漲近3%。

近期，滬指在3100點位置來回“折返跑”，場内交投活躍度有所回升，局部不乏熱點;但熱度始終難以持續，活躍資金左手倒右手，難以吸引增量活水跟風入場。因此，風險偏好的整體回升仍需要更多積極信号來推動。投資者可以在近期股指調整過程中積極布局熱門板塊和個股，對軟件、信息安全、半導體芯片和醫藥股要敢于逢低介入。

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