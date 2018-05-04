官方發佈：在新三板竟有28家獨角獸企業 多家去年業績搶眼

大陸全國股轉公司昨 (3) 日在其官方微信上發佈的 2017 年年報解讀中提到，在新三板竟有多達 28 家公司符合全球公認的「獨角獸」劃分標準，多集中在互聯網應用、文化娛樂、新科技、新環保和生物製藥產業。其中多家企業為細分行業龍頭，2017 年業績表現搶眼。

儘管年報解讀中未提到具體企業名單，但《上海證券報》借助上證資訊平台數據篩選出最有可能的 26 家新三板企業 (如圖)。

上海證券報篩選出可能的 26 家新三板獨角獸企業。

26 家企業中，亞錦科技、聖泉集團、成大生物、西部超導、合全藥業、恒神股份、君實生物、穎泰生物、華強方特、貝特瑞和神州優車均為做市企業。

此外，神州優車、君實生物、百合網、成大生物等掛牌公司更是近期被熱議，符合港交所擁抱新經濟企業的相關政策要求，進而有可能率先參與到「新三板＋H」方案中的企業。

從年報業績來看，截至 5 月 3 日，除了蓋婭互娛、匯量科技和體育之窗尚未公佈年報外，其餘 23 家均公佈了 2017 年年度報告。25 家企業 2017 年平均實現營業總收入達人民幣 30.25 億元，平均實現淨利潤人民幣 2.22 億元。「吸金王」英雄互娛 2017 年實現營收人民幣 10.36 億元，低於平均值，但其淨利潤卻達到了人民幣 8.9 億元，毛利率為 76.7%。

值得關注的是，大部分新經濟獨角獸企業在新三板上，都獲得了資本的大力支持。自掛牌以來，26 家新三板企業共融資人民幣 369.84 億元。其中，光神州優車就融資人民幣 70 億元，保證了公司市場戰略的實施。

目前，神州優車已建成國內最大的 B2C 共用出行平台。據最新公佈的第 1 季報告顯示，神州優車實現營收人民幣 20.8 億元，年增長 2.49%；實現淨利潤人民幣 1.42 億元，而去年同期虧損人民幣 5.09 億元；扣除非正常損益後報告期內盈利人民幣 9399.68 萬元。

值得一提的是，融資人民幣 19.05 億元的百合網，通過併購重組，百合網順利實現產業整合升級，顯著提升了公司的行業影響力。日前公司相關人士表示，將會密切關注「新三板＋H」政策的進展。

除了 28 家新經濟獨角獸企業外，全國股轉公司還統計出了 2654 家增速符合瞪羚企業劃分標準的新經濟掛牌公司。