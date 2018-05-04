【異動股】農業股尾盤逆市走強 宏輝果蔬(603336-CN)漲超7%

尾盤，農業股逆市走強，宏輝果蔬(603336-CN)漲7.48%報29.32元，香梨股份(600506-CN)大漲7%報13.46元，萬向德農(600371-CN)漲4.85%報9.72元，北大荒(600598-CN)漲4.11%報11.39元，牧原股份(002714-CN)、農發種業(600313-CN)、敦煌種業(600354-CN)等個股紛紛拉升漲逾3%。

中美貿易戰升級，或以農産品作為反擊手段，對國内農産品價格有短期提振。

據中證資訊報道，黑龍江省農業委員會日前召開專題會議，向省内各市下達了2018年全省擴種大豆及新增耕地輪作試點任務表。4月28日，吉林省長春市農業委員會在網站發布了《關于迅速落實2018年大豆種植面積任務的緊急通知》，其中強調：“將擴大大豆種植面積作為當前農業生産的首要政治任務。”

據商務部網站消息，中國將對原産于美國的大豆等農産品等進口商品對等采取加征關稅措施，國内大豆種植銷售公司將直接受益。

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