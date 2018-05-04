陳德霖：香港口袋深 毋須擔憂資金外流Hibor突然抽高

港匯近日再度轉弱，並逼近 7.85 弱方兌換保證價，金管局總裁陳德霖表示，若港元拆款利率回落，將刺激套利盤增加，故港匯再次觸及 7.85 並不出奇。不過，香港有強大的流動資金緩衝，故毋須擔心資金外流會引致資金短缺而令拆款利率突然抽高。

港匯 2 日在外圍低收 7.8499 兌 1 美元，昨 (3) 日繼續偏弱，最低報 7.7498，截至昨晚 8 時許報 7.8494。

綜合星島日報、香港文匯報報導，陳德霖表示，港匯轉弱可由多個原因造成，包括港美息差擴闊至某水平，便會觸發大量套利盤，此情況仍存在，以至港匯頗近 7.85，相信若港元拆款利率回落，套利交易將會又再增加，港匯再次觸及 7.85 弱方兌換保證價亦不出奇。

短期港元拆款利率持續回軟，昨日 1 個月拆款利率跌至 1.23%，1、2 周拆款利率跌 6、7 點子，分別報 0.67% 及 0.8%。

昨日 1 個月拆款利率跌至 1.23%。 (圖：香港財資市場公會)

美國聯準會 (Fed) 一如預期維持貨幣政策不變，陳德霖表示，從聲明來看，並不認為 Fed 偏向鷹派或鴿派，而是與之前的立場一致，對升息取態依然是循序漸進，主要視乎經濟數據表現。目前市場普遍預期美國 6 月升息的機會甚高。他指出，美國正處升息周期，在聯匯制度下，港息亦會隨美息逐步上升。

陳德霖強調，毋須擔心資金流走會令資金短缺而突然拉高港元拆款利率，因早前金管局從市場買入約港幣 500 億元，僅相當於過去流入香港約港幣 1 兆元資金的 5%，而且現時銀行總結餘仍有港幣 1000 多億元，加上銀行體系持有等值港幣 1 兆元的可貼現票據，但指大型 IPO 此等本地因素也會推高拆款利率，故大家要小心考慮利率未來或會較波動，須妥善管理風險。

A 股下月納入 MSCI 新興市場指數，陳德霖說，金管局已就人民幣流動性作充足準備，包括與銀行個別商討將更多人民幣流動資金存放本港離岸市場，以應付客戶需求。另指，現與在港有電子錢包服務的第三方支付營運商溝通中，冀盡快落實在大灣區推跨境支付，惟暫未有具體時間表。

財經事務及庫務局局長劉怡翔則表示，從 5 月起深股通每日額度增加至人民幣 520 億元，而港股通每日額度增加至人民幣 420 億元，有助加強人民幣資金於在岸和離岸市場之間的使用和循環。

另一方面，港交所 (0388-HK) 周一開始生效的新上市規則，在充分保障投資者時，可吸引更多新經濟公司上市。而上述舉措進一步推動香港作為國際金融中心的發展。

劉怡翔續指，政府會繼續探討拓展「粵港澳大灣區」內人民幣跨境使用的規模和範圍，並與內地有關部委優化現行安排，研究將更多不同的投資產品納入「互聯互通」機制。