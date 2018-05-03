國銀爛頭寸逾10兆元恐成常態 金管會：銀行一定會積極運用 不會閒置資金

國內銀行「爛頭寸」(銀行存、放款金額差距) 居高不下，金管會今 (3) 日公布，截至 3 月底，銀行存款餘額為 37.63 兆元，放款總額為 27.44 兆元，俗稱「爛頭寸」的存款與放款間差距高達 10.19 兆元，銀行存款與放款間的差距超過新台幣 10 兆元成常態，但存、放款差距不等於爛頭寸，銀行一定會積極運用，不會閒置大量資金。

據金管會統計，截至 3 月底止，本國銀行放款總餘額為新臺幣 27 兆 4488 億元，較上月底增加 1838 億元；逾期放款金額為 754 億元，較上月底的 782 億元減少 28 億元，逾期放款比率則為 0.27%，較上月底減少 0.02 個百分點。

本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為 492.41%，較上月底 477.04%，增加 15.37 個百分點。

俗稱「爛頭寸」的存款與放款間差距再度高達 10.19 兆元，對此，金管會表示，存款與放款間差距超過 10 兆元將是常態，但是不等於爛頭寸，因為為支應民眾日常提領所需，銀行流動性準備為存款的 10%，若以存款餘額 37.63 兆元來看，銀行的流動準備為 3.7 兆元，且銀行目前投資有價證券約 4 兆元，而銀行投資政府發行的公債等有價證券不計入有價證券的投資限額內，顯示銀行有積極運用資金，沒有閒置大量資金，因此不能稱為「爛頭寸」。