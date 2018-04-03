花旗銀行與HKTVmall攜手推出「Citi Pay with Points 憑分消費」服務

首個開放應用程式介面 (API) 合作計劃

讓 Citi 信用卡客戶可憑積分抵銷網購簽賬

香港, 中國 - Media OutReach - 2018 年 4 月 3 日 - 花旗銀行今日宣佈於香港電視網絡有限公司旗下網上購物平台 HKTVmall 推出「Citi Pay with Points 憑分消費」服務，成為集團在香港首個開放應用程式介面 (API) 的合作計劃。新服務讓 Citi 信用卡客戶於 HKTVmall.com 或 HKTVmall 手機應用程式購物時，可直接使用信用卡積分抵銷簽賬金額，過程中無須離開該購物平台。是項創新、方便客戶的購物體驗是透過結合「Citi Pay with Points 憑分消費」的開放應用程式介面 (API) 及 HKTVmall 購物平台所促成。

花旗銀行信用卡及無抵押信貸業務主管林松佑表示：「能夠夥拍抱有相同理念、並以勇於創新及提供最佳客戶體驗見稱的合作夥伴，攜手推出我們首個開放應用程式介面 (API) 的合作計劃，讓我們感到十分興奮。」

林先生續稱﹕「花旗銀行開放應用程式介面 (API) 的方針，突顯我們致力與數碼生態系統更緊密合作的決心，同時進一步加快推出創新銀行服務的步伐，以配合客戶數碼生活的每一個範疇。我們的策略同時配合香港金融管理局的願景，促使銀行界更廣泛採用開放應用程式介面 (API)。」

香港電視網絡有限公司主席王維基表示：「HKTVmall 自從開始營運以來，致力創造新的零售模式，並將自己定位為科技應用的先鋒，融合不同業務領域的不同科技。事實上，網上購物並不單是將貨品在網上平台展示，而是牽涉更廣的客戶體驗，包括數碼營銷、界面設計、支付系統、倉儲及物流派遞等。因此，我們很榮幸成為花旗銀行的首個 API 合作夥伴，是項合作將會是提升客戶支付體驗的重要里程。」

現憑 Citi 信用卡積分抵銷全部或部分於 HKTVmall 之購物簽賬，只需以下三個簡單步驟：

1. 以適用的 Citi 信用卡 * 完成付款

2. 進行一次性身份驗證

3. 選擇您希望憑分兌換的金額

於 2017 年 9 月，花旗銀行宣佈在香港推出「Citi Pay with Points 憑分消費服務」，為本港首個以及唯一一個讓信用卡客戶在獲發短訊通知後，於手機辦理以積分抵銷任何本地簽賬的服務。是次與 HKTVmall 的合作將「Citi Pay with Points 憑分消費服務」帶到另一層次，讓 Citi 信用卡客戶於網購付款時亦可於網站直接憑分消費。

林先生續稱﹕「Pay with Points 憑分消費服務自推出以來，深受信用卡客戶歡迎，這項服務令使用 Citi 信用卡消費變得更物有所值。現時我們有接近 50% 的信用卡積分兌換是透過 Pay with Points 進行。我們會繼續提升服務，讓 Citi 信用卡客戶隨時隨地、不論於網上或實體商店消費，均可靈活使用他們的積分。」

於 2017 年 3 月，花旗銀行成為全港首間銀行實踐開放科技架構，並推出應用程式介面開發平台 Citi API Developer Portal（developer.citi.com）連接香港所提供七個類別共 30 個應用程式介面，科技專才可透過該平台更快捷地為客戶建立創新方案﹕七個服務類別包括﹕賬戶管理、信用卡管理、客戶服務、轉賬服務、處理申請、積分付款及參考數據。

推廣詳情

由即日起至 2018 年 5 月 31 日，Citi 信用卡客戶於 HKTVmall.com 或使用 HKTVmall 手機應用程式購物滿 HK$400 或以上，可獲高達價值 HK$100 的 HKTVmall 電子優惠券一張。

Citi 信用卡客戶 * 首次於 HKTVmall.com 或 HKTVmall 手機應用程成功以 Pay with Points 憑分消費服務抵銷簽賬，可獲價值 HK$100 HKTVmall 購物禮券一張。

優惠受條款及細則約束，詳情請登入 www.citibank.com.hk/hktv。

關於花旗集團

花旗集團為一間世界級之銀行，服務全球超過 160 多個國家及地區約 2 億名客戶。花旗集團為消費者、企業、政府及機構提供一系列多元化之金融產品及服務，包括零售銀行及信貸、企業及投資銀行、證券經紀、金融交易服務及財富管理等。

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香港電視網絡有限公司

香港電視網絡有限公司是香港的上市公司 (香港交易所上市編號：1137)。集團於一九九二年創辦， 於開放電訊市場、應用並普及先進技術方面擁有豐富及成功經驗。 集團正積極發展全港最大的 24 小時網上購物平台「HKTVmall」為香港人提供一站式的服務， 包括娛樂、網上購物、物流送遞及客戶服務等。有關香港電視網絡有限公司其他資料，請瀏覽網站 www.hktv.com.hk.

* 適用於花旗銀行 (香港) 有限公司發行可賺取積分的的 Citi Ultima 信用卡, Citi Prestige 信用卡, Citi PremierMiles 信用卡, Citi Rewards 信用卡（Citi Rewards 銀聯信用卡除外）, Citi 金卡及 Citi 普通卡基本卡客戶 。

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