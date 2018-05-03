歐元區今明兩年的經濟增長將放緩 且下檔風險加大--歐盟執委會

歐盟執委會周四預測，繼2017年的大幅擴張後，歐元區經濟成長今明兩年將放慢腳步，彰顯歐元區需趁擴張仍強勁時快速實施改革的必要性。

執委會預計，歐元區19國今年經濟增幅將從2017年的峰值2.4%降至2.3%，到明年進一步放緩至2.0%。

「整體而言，這份預測值面臨的風險已上升，目前偏向下檔，」執委會稱。

歐盟執委會列出的風險包括金融市場波動性、美國順周期性財政刺激以及貿易保護主義升級等。其中美國順周期財政刺激可能會導致經濟過熱，及升息步伐加快。

「為了更具韌性，我們還必須要確保擁有未來使用宏觀經濟政策的空間，這代表我們需要繼續削減債務；而且我們需要大力推進經濟和貨幣聯盟的完善，」執委會經濟事務部主管Marco Buti稱。

他說，這些風險使得歐盟領導人在6月推進歐元區改革變得更加重要。

「6月歐洲理事會(European Council)絕不能推遲關鍵性的決定。明智的做法是未雨綢繆晴天修屋頂，等到天邊出現烏雲時就太倉促了，」Buti表示。

歐洲領導人將於6月決定推出歐洲存款保險計劃的路徑，並為歐元區銀行業處置基金提供一後備支持，以防基金在發生重大銀行業危機時資金告罄。

歐盟領導人預料也將決定將歐元區紓困基金轉變為歐洲貨幣基金(European Monetary Fund)，賦予它更大的權力，其中包括主權債重組以及對各經濟體進行例行監督。

歐元區通脹率今年料為1.5%，歐盟執委會預計2019年將升至1.6%。歐洲央行希望通脹率保持在略低於2%的水平。

2019年歐元區政府赤字總計料將進一步縮減至相當國內生產總值(GDP)的0.6%，今年這一比例料為0.7%；今年債務相對GDP的比例預計為86.5%，明年預估下降至84.1%。

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