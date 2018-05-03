瑞致達收購美國市場領導者Radius 使國際擴展服務業務翻一番

香港 2018 年 5 月 3 日電 / 美通社 / -- 全球領先的國際公司、信託、受信、私人辦公室和基金行政管理服務提供者瑞致達集團 (Vistra) 宣佈，公司就收購美國國際擴展服務專業提供商 Radius 達成了協議。瑞致達正從私募股權公司 Hg 手中收購 Radius。

該交易使瑞致達的國際擴展服務 (IES) 業務翻了一番，使其成為 IES 服務領域的市場領導者，其中包括美國第一的市場地位。瑞致達的 IES 業務説明客戶拓展至新的市場，包括建立辦事處，獲得在國外市場運營所需的許可，以及合規和薪資等持續服務。

Radius 總部位於波士頓，在美國各地以及英國、印度、中國、新加坡、巴西和荷蘭設有辦事處，為 80 個國家的 500 多個客戶提供託管服務、諮詢服務及其基於雲的綜合軟體平臺 OverseasConnect。該公司在全球擁有 880 名員工。Radius 由首席執行官 Stephen M. Chipman 領導，他將成為瑞致達 IES 業務的集團總經理。

收購完成後，瑞致達將擁有一個 1,300 名員工的全球 IES 團隊和超過 3,300 名員工的支援網路，在 70 多個辦事處和 40 個轄區內運營。

瑞致達首席執行官高福德 (Martin Crawford) 表示：「Radius 團隊開發了一個非常成功的全球業務，這與瑞致達的 IES 業務非常契合。通過收購 Radius，我們的客戶將擁有最優質的人員、技術和流程，以説明他們擴展國際業務，實現穩定業務增長。我們很高興歡迎 Stephen 和他的團隊加入瑞致達家族。」

Radius 首席執行官 Stephen Chipman 表示：「瑞致達與 Radius 的結合創造了全球領先的優質國際擴展服務提供者。瑞致達是 Radius 的理想合作夥伴，我們的價值觀和企業文化非常契合。我們很高興為我們的客戶和員工創造未來的機會。」

交易完成後，Radius 將納入瑞致達品牌旗下。

附注：人物簡介



瑞致達首席執行官高福德

瑞致達首席執行官高福德於 2009 年加入 OIL Group，擔任首席執行官，OIL 與瑞致達於 2011 年在他的主導下成功合併。在首席執行官高先生的帶領下，瑞致達的目標是成為客戶滿意度和工作場所方面的全球最佳企業。他參與集團的財務績效管理，與主要股東交流互動，並制定和執行集團戰略，尤其專注于與戰略客戶建立合作以及並購專案。



Radius 首席執行官 Stephen Chipman

Radius 首席執行官 Stephen Chipman 是全球公認的領導人和經驗豐富的首席執行官，一直熱衷於國際業務和成功的全球業務增長。在加入 Radius 之前，Stephen 是致同會計師事務所 (Grant Thornton) 美國區首席執行官，帶領這家市值 15 億美元的企業成功度過了後金融危機時期，幫助其實現了雙位數的收入和利潤增長。在此之前，Stephen 曾擔任致同中國區首席執行官，通過帶領新興企業重組，創建了一家擁有 17 個辦事處和 2500 多名員工的全國性企業。Stephen 擁有英美雙重國籍，不僅是伊利諾州和德克薩斯州的註冊會計師，也是英格蘭和威爾士的特許會計師。他目前坐鎮 Radius 麻塞諸塞州波士頓總部。

編者注

瑞致達是全球四大企業服務提供者之一，集團由優秀的專業人士組成，提供廣泛的服務和解決方案。具體來說，我們提供公司成立、信託、受信、私人客戶服務和基金行政管理服務。瑞致達在 40 多個轄區內擁有 3,300 多名員工。

詳情請訪問：http://www.vistra.com/

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瑞致達

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