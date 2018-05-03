必應盤中跌破50元關卡 五月天本週五香港展開唱

五月天概念必應創造 (6625) 自 2 月 7 日轉上市後，一度展開蜜月行情最高價來到 91.4 元，不過近期股價卻呈現盤跌走勢，今天盤中跌破 50 元關卡，從高點拉回跌幅逾 45%。五月天於 3 月 24 日起展開一連串巡迴演唱會，而本週五將於香港迪士尼舉行，接下來至日本、瀋陽及新加坡等。除演唱會挹注外，必應指出，未來還將持續提升商業企劃型客源的比重，發展中國大陸演出市場，並積極擴張中國大陸藝人版圖，也將增加原創智慧財展廣度，也會授權中國大陸製作開園或週邊商品開發。



必應 2017 年營收為 11.11 億元，毛利率 16.61%，營益率 5.84%，稅後盈餘 4175 萬元，年增率 10.49%，每股盈餘為 1.36 元。日前董事會決議，擬每股配息 0.5 元及配股 0.5 元，合計配發 1 元股利。



必應自結第一季營收為 1.84 億元，年減 18.1%。日前公告法人董事中國信託創業投資辭任。



必應除了為人熟知是五月天演唱會御用團隊，近年也在商展、晚會類等客戶開發，必應優勢可以從節目創意發想、空間視覺設計、軟體演出製作到硬體技術與工程等，提供一條龍服務。



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