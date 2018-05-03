華韡轉型陣痛股價腰斬 明起預收款券與20分鐘撮合

華韡 (5481-TW) 因股價異常波動，明 (4) 日起再遭 OTC 加重交易處置，自 5 月 4 日到 5 月 17 日的 10 個交易日預收款券，且每 20 分鐘撮合一次的分盤交易處分。華韡淡出 PCB 的 CCL 事業後，轉型布局教育事業，不過營運仍處調整期，因此公司日前也啟動 3000 張庫藏股買回。

華韡股價今日以 19.8 元跌停作收，下跌 2.15 元或 9.79%，成交量 2007 張，股價波段跌幅已達 52.29%。

華韡淡出 PCB 產業的銅箔基板 (CCL) 事業，轉為布局教育事業，第 1 季仍呈現虧損， 稅後虧損 1193 萬元，每股虧損 0.13 元，公司董事會日前決議自 4 月 30 日起兩個月內，在 38 元以下股價，買回 3000 張股票用於轉讓給員工。

華韡原名華韡電子，主要生產 PCB 上游的銅箔基板，新團隊 2 年前進駐後，去年 11 月 31 日董事會決議通過收購「快樂麥田教育科技」100% 股權，快樂麥田教育科技也著手辦理現金增資 1490 萬股；華韡今年首季營收 1676 萬元，年增 51.37 倍，華韡首季營收已全數納入教育事業。

華韡 3 月間以 3.94 億餘元出售桃園市中壢工業區內 1785 坪土地及建物，初估處分利益 2.2 億元，依目前股本 9.47 億元計算，可望貢獻每股純益約 2.32 元，預計第 2 季入帳。

華韡仍保留現有中壢廠區約 3200 坪分土地未售，公司內部傾向開發進行活化利用，董事長郭人武指出，開發計畫尚未定案。

華韡日前董事會決議，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資 5 億元，減資比例 52.8%，每股擬退還 5.28 元給股東，減資後實收資本額約 4.47 億元，訂 5 月 28 日股東常會討論。