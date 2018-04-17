華韡轉型教育事業授權提供教材 計畫垂直整合至補教業

華韡 (5481-TW) 在淡出銅箔基板 (CCL) 事業之後，積極布局在教育事業上，該公司總經理陳聖中今 (16) 日指出，該公司除授權並提供教材給現有全國 103 家芝麻街兒童英語班加盟店，並計畫垂直整合到學齡、甚至成人留學補教事業。

同時，華韡除擴大現有兒童英語班加盟規模擴增人數增加教材銷售，也將以增加辦理夏季、冬季的營隊活動以增加營收來源。

華韡原名華韡電子工業，主要生產 PCB 上游的銅箔基板，新團隊 2 年前進駐後，去年 11 月 31 日董事會決議通過收購「快樂麥田教育科技」100% 股權，快樂麥田教育科技也著手辦理現金增資 1490 萬股；華韡今年首季營收 1676 萬元，年增 51.37 倍，陳聖中指出，華韡首季營收已全數納入教育事業。

華韡 3 月間以 3.94 億餘元出售桃園市中壢工業區內 1785 坪土地及建物，初估處分利益 2.2 億元，依目前股本 9.47 億元計算，可望貢獻每股純益約 2.32 元，預計第 2 季入帳。

華韡仍保留現有中壢廠區約 3200 坪分土地未售，公司內部傾向開發進行活化利用，董事長郭人武指出，多面向規劃後，也發現此土地適合物流業使用，但開發計畫尚未定案。

華韡昨日董事會決議，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資 5 億元，減資比例 52.8%，每股擬退還 5.28 元給股東，減資後實收資本額約 4.47 億元，訂 5 月 28 日股東常會討論。

在 CCL 廠大者恆大的組營環境下，中小型 CCL 廠紛紛另謀出路，除華韡開發補教事業之外，合正 (5381-TW) 除縮小經營規模處分大陸投資事業之外，並投資取得男士護膚保養品業者綠祚 66.67% 股權。