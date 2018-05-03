義隆Q1每股賺0.61元 Q2營收可望季增12-18%

受惠於轉投資收益，觸控晶片設計業者義隆 (2458) 今年首季稅後獲利 2.64 億元，季增 9.2%，展望第二季，拜 TouchPad 市占提升，加上 Touch Screen(NB)觸控 IC 出貨增加，同時 ASP 上揚，預估單季營收可望季增 12% 到 18%。回顧義隆第一季表現，受工作天數減少與淡季影響，第一季營收 17.8 億元，季減少 5.8%，年增加 11.9%，低於原先目標值 18-19 億元。但因第一季有處分轉投資收益及評價利益約 6000-7000 萬元，帶動單季稅後獲利 2.64 億元，季增 9.2%，年增加 88.1%，每股淨利 0.61 元。



展望今年第二季，義隆預估營收約 20-21 億元，季增 12% 到 18%，單季毛利率介於 43.6-45.2%，營益率目標則為 17-20%；而帶動義隆第一季營收走揚的動能，主要是 TouchPad 市佔提高、Touch Screen 觸控 IC 出貨增加，以及 ASP 上揚。



此外，義隆也補充，第二季在 Touch Screen 產線端，會有新客戶訂單到位，而單季出貨量預計為 400 萬套，至於 TouchPad 第二季出貨預計為 1600 萬套，指紋辨識第二季出貨約 240 萬套到 250 萬套，但第二季平板、手機出貨各會下滑一成，筆電則會持平。



最後義隆董事長葉儀皓提到，NB 的指紋辨識目前正在送樣中，手機指紋辨識部分，目前市場價格壓力太大，義隆目前朝向人臉加指紋辨識發展，預計下季有客戶可量產。



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