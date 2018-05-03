亞太電搶攻企業客戶及物聯網商機 推大智慧家方案 今年營收目標2億元

亞太電信 (3682) 積極搶攻企業客戶、物聯網商機，亞太電信總經理黃南仁今 (3) 日宣布推出「大智慧家」賦能創業方案，搶攻開店、創業族，以及製造業科技工廠的資通訊商機，期盼「大智慧家」今年營收目標力拚 2 億元；至於企客服務營收年成長預估 15% 以上。黃南仁表示，4G 開台以來，亞太電信積極打造 8 大智慧生活，已陸續推出智慧健康檢測站、引進 AI 人工智慧 Pepper、智慧電視盒便當、GtPay、桃園政府攜手推出空氣品質監測系統等、同時攜手台北與高雄推出智慧公車站牌等，並推出高速網路運算中心等服務，積極朝 8K+5G 生態鏈版圖邁進。



而亞太電信今天推出的「大智慧家」，瞄準 SOHO 族、中小企業老闆、零售店、百貨公司及工廠等族群提供 5 大服務，搶攻開店與創業，甚至打造製造業科技工廠的資通訊商機。



黃南仁表示，今年「大智慧家」希望業績目標有 2 億元，其中智慧工廠辦服務分成廠務與產線，包括鴻海 (2317)、群創(3481)、聯電(2303) 與日月光及三創都有計畫導入智慧 VIP 服務。



而亞太電信企客服務還包括固網服務與 ICT、雲端等，目前企業服務佔整體營收比約為 12 至 15%，達 15% 以上年增率為目標。而亞太電信近期也拿下桃園、新竹、嘉義空汙政府物聯網合作案，規模從數百萬元起跳。



至於亞太信近期取得 NCC 核發的 250 萬個物聯網門號，黃南仁指出，將瞄準水電瓦斯表商機，以及白色家電、農業以及工業互聯網，此外由於鴻海集團與台大癌症醫院有合作關係，因此也將聚焦醫療互聯網商機。



黃南仁強調，亞太電 2 年前陸續布局物聯網商機，除打造物聯網聯盟，也將在今年 6 月完成物聯網 NB-IOT 網路建設，近期將開放物聯網供應鏈廠商提供入網測試。



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