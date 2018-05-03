文．洪寶山 (理財周刊發行人)

行政院主計總處發布最新「國富統計」，家庭平均每戶財富為新台幣 1135 萬元，創下新高，每個家庭的現金與活期性存款增加了十一萬元。但從各方反應看起來，這數字民眾卻覺得無感。而且從存款變多來看，也許「不敢消費」、「不敢投資」是最主要關鍵，寧可把錢放銀行，這也是值得擔心的地方。

民眾對國富統計增加的數字無感，但面對五月份到來的報稅，應該就會非常有感。又到了要繳稅的時刻，今年對約 630 萬個報稅戶來說，會有六個變革可以少繳點稅，分別是：免稅額調高、課稅級距金額調高、退職所得定額免稅金額調高、基本生活費不課稅、公益出租人每屋每月享一萬元租金收入免稅額度、增加綜合所得稅聲明事項表等六大變革。

在納保法上路後，租稅規避原則不處罰，但稅捐稽徵機關仍可依實質課稅調整補稅，並按應補繳稅款加徵 15％滯納金及利息。

對有房地產買賣的投資人來說，今年適逢房地合一新制上路後第一個報稅年度，如果去年有賣房就要注意稅制的新改變，你賣的房子如果是在 2014 年 12 月 31 日以前買入，賣房收入得併入綜所稅課稅。

若在這時間點之後買入，則適用房地合一稅，在房屋買賣交易完成，移轉登記次日起算三十天內就得申報納稅，而不是在五月申報綜合所得稅時報稅，這是納稅人須特別留意的改變之處。

另外需注意的是，如果你賣出的是未過戶的預售屋，這是屬於「預定不動產的權利」買賣，跟成屋交易的報稅方式不同，獲利要全額併入綜所稅累進課稅，不可依評定現值設算。

隨著到中國大陸工作的台灣民眾愈來愈多，必須注意大陸地區來源所得不屬於海外所得，仍須併入綜合所得報稅，但依照「兩岸人民關係條例」第二十四條規定，在大陸已繳納的稅款，可以在完稅證明、收入證明、親屬關係證明、學歷證明等相關文書公證後，抵繳在台稅額。

稅收是政府的最大財源，但為達到稅負公平，政府也在一次又一次的稅改中努力，儘管未能盡如人意，但這次的幾項調整，應該能讓不少民眾實際受惠。

來源：《理財周刊》 923 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》