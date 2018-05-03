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IDC：第1季全球手機出貨年減2.9% 華為、小米高成長

華為推旗艦機種P20(圖:AFP)
華為推旗艦機種P20(圖:AFP)

蘋果 (AAPL-US) 手機銷量領先三星 (005930-KR) 的時間，在 1 季之後就結束了。IDC  2 日發布最新一季的手機銷量報告，三星重回第一，蘋果退居第 2 位。

據《Venturebeat》報導，2018 年第一季全球智慧手機出貨量共 3343 億支，年減 2.9%，前 5 大出貨廠商為三星、蘋果、華為、小米及 OPPO。

值得注意的是，雖然整體出貨量減少，但與去年同期相比，蘋果、華為及小米的出貨及市占率都增加，代表第 5 名之後的小型手機生產商其實是銷量減少最主要的受害者。

三星的總出貨量雖然減少 190 萬支，至 7820 萬支，但是市占反而由 23.3% 增為 23.4%。Galaxy S9 和 Galaxy S9+ 的單季銷售成績缺少詳細數字，但至少表現依舊不差。

蘋果的市占增加了 0.9 個百分點，iPhone 的銷售較去年同期仍有小幅增長。而蘋果在財報中特別強調，iPhone 在第 1 季每一週都是最受歡迎的機種。

華為市占整整增加了 1.8 個百分點，由 10.0% 升至 11.8%，與小米和 OPPO 這 3 家中國廠商，持續給蘋果、三星兩大龍頭帶來壓力。

IDC 分析師 Melissa Chau 認為，包括中國市場在內，全球消費者對高階智慧手機的興趣仍然濃厚，但是新用戶的成長乏力，是出貨量下跌的主因。從營收方面看，智慧手機市場仍在成長，並且在未來幾年也將持續，因為消費者仍需要這些設備，以滿足計算的使用需求。

Company

1Q18 Shipment Volume

1Q18 Market Share

1Q17 Shipment Volume

1Q17 Market Share

Year-Over-Year Change

Samsung

78.2

23.4%

80.1

23.3%

-2.4%

Apple

52.2

15.6%

50.8

14.7%

2.8%

Huawei

39.3

11.8%

34.5

10.0%

13.8%

Xiaomi

28.0

8.4%

14.8

4.3%

87.8%

OPPO

23.9

7.1%

25.8

7.5%

-7.5%

Others

112.7

33.7%

138.3

40.2%

-18.5%

Total

334.3

100.0%

344.4

100.0%

-2.9%

Source: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, May 2, 2018

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