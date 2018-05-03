IDC：第1季全球手機出貨年減2.9% 華為、小米高成長

蘋果 (AAPL-US) 手機銷量領先三星 (005930-KR) 的時間，在 1 季之後就結束了。IDC 2 日發布最新一季的手機銷量報告，三星重回第一，蘋果退居第 2 位。

據《Venturebeat》報導，2018 年第一季全球智慧手機出貨量共 3343 億支，年減 2.9%，前 5 大出貨廠商為三星、蘋果、華為、小米及 OPPO。

值得注意的是，雖然整體出貨量減少，但與去年同期相比，蘋果、華為及小米的出貨及市占率都增加，代表第 5 名之後的小型手機生產商其實是銷量減少最主要的受害者。

三星的總出貨量雖然減少 190 萬支，至 7820 萬支，但是市占反而由 23.3% 增為 23.4%。Galaxy S9 和 Galaxy S9+ 的單季銷售成績缺少詳細數字，但至少表現依舊不差。

蘋果的市占增加了 0.9 個百分點，iPhone 的銷售較去年同期仍有小幅增長。而蘋果在財報中特別強調，iPhone 在第 1 季每一週都是最受歡迎的機種。

華為市占整整增加了 1.8 個百分點，由 10.0% 升至 11.8%，與小米和 OPPO 這 3 家中國廠商，持續給蘋果、三星兩大龍頭帶來壓力。

IDC 分析師 Melissa Chau 認為，包括中國市場在內，全球消費者對高階智慧手機的興趣仍然濃厚，但是新用戶的成長乏力，是出貨量下跌的主因。從營收方面看，智慧手機市場仍在成長，並且在未來幾年也將持續，因為消費者仍需要這些設備，以滿足計算的使用需求。