vivo新機登台開賣 擴大通路衝銷量 明年底目標逾3000家

vivo 今 (2) 日舉辦首款隱形指紋手機 vivo X21 台灣發表會，預計 5/4 開賣，目標打進前 10 大熱銷機，台灣分公司副總經理韋奇夆表示，去年引進 V7 的銷售成績不錯，今年第 2 季預計將在台開賣 3 款新機，目前全台銷售據點逾 500 家，目標明年超過 3000 家。

韋奇夆指出，V7 銷售成績還不錯，通路反應良好，接下來除視消費者需求引進不同手機，也會持續拓展 vivo 的經銷通路；至於直營通路部分，他解釋，目前先以提供優質的產品及服務為主，預計今年下半年在台中和高雄設立直營維修中心。

他強調，今年在新機規劃上將會穩紮穩打，針對消費者反應和各通路的需求，推出適合的產品組合，不會採取機海戰術或盲目推出新品，預計第 2 季會推出 3 款手機，X21 是第一款，緊接著上市的是第二款 V9，第三款預計會在 6 月推出，下半年的新機目前也在規劃中。

韋奇夆表示，vivo 從品牌成立後就致力運動行銷，透過贊助各項國際大型體育賽事接觸年輕消費者，增加品牌能見度和知名度，迅速打入海外市場；職棒是國人最喜歡的運動之一，將與富邦悍將合作，目前在新莊球場主場一壘休息區上方已設置 vivo 看板，vivo 的 logo 也會出現在球員的制服上，日後將共同舉辦主題日及更多球場活動。

vivo 積極了解台灣消費者需求和喜好，針對不同通路需求推出適合產品組合，在訂價上比較有彈性，目前手機價位主要落在 8000~17000 元區間，希望以中高價位提高消費者的接受度及滿意度。

韋奇夆針對 vivo 在台的經營策略指出，因去年 12 月才正式進入台灣，目前先將重心放在服務在地化和深耕通路，除與電信系統商合作外，也積極建置經銷體系；未來會積極爭取大中華區代言人彭于晏出席台灣的宣傳活動。

vivo X21 內建高通驍龍 660 AIE 處理器，配備 6GB 執行記憶體與 128GB 儲存容量，採用基於 Android 8.1 系統開發的 Funtouch 4.0 操作介面，機身顏色推出冰鑽黑，單機售價 16990 元，5 月 4 日中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 全省直營暨特約門市及加盟經銷商通路全面開賣。