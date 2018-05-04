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台灣三星高階人事異動 李元榮轉戰企業方案事業部

台灣三星高階人事異動李元榮將轉調企業創新暨商用解決方案事業部。(鉅亨網資料照)
台灣三星高階人事異動李元榮將轉調企業創新暨商用解決方案事業部。(鉅亨網資料照)

台灣三星高階人事異動，今 (4) 日宣布行動與資訊事業部副總經理李元榮，將轉調企業創新暨商用解決方案事業部，主導企業創新、新事業拓展，原行動與資訊事業部資深協理陳啟蒙將升任副總經理，領導手機、平板與穿戴式裝置等業務，相關人事異動自 5 月 11 日起正式生效。

台灣三星指出，企業解決方案事業部總經理吳昇奇因個人生涯規劃，將在本月退休，轉任企業策略顧問；吳昇奇 2015 年 1 月進入企業解決方案事業部，3 年多來 B2B 事業逐年穩定成長，不斷拓展商用顯示器解決方案應用領域，涵蓋教育、飯店、零售通路、金融、運輸等多元市場，且將桌上型顯示器導入電競領域，此外，還將大型商用顯示器推廣至政府單位，成為路況管理的重要解決方案。

台灣三星指出，因應行政院積極推動前瞻計畫，其中「數位建設」鼓勵數位學習與創新，包括行動裝置、虛擬實境、AI 人工智慧等應用都是各大企業發展之重要方針，需要對行動通訊產業有長足了解的戰力加入。

台灣三星表示，三星企業文化向來鼓勵內部輪調機制，讓員工在不同的位置上學習與發揮，李元榮任職行動與資訊事業部 10 餘年，2016 年底正式領導事業部，具豐富的經驗和觀察能力，帶領團隊經歷手機事業各個重要的時刻，希望借重他的長才，接續領導企業創新暨商用解決方案事業部。

陳啟蒙 2016 年進入行動與資訊事業部，2 年來共同經歷品牌革新，帶領團隊持續突破及穩健各通路，此外，過去曾經任微軟裝置台灣區總經理及台灣諾基亞業務協理，了解台灣消費市場，更有來自多個品牌的豐富經驗。

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