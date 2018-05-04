台灣三星高階人事異動 李元榮轉戰企業方案事業部

台灣三星高階人事異動，今 (4) 日宣布行動與資訊事業部副總經理李元榮，將轉調企業創新暨商用解決方案事業部，主導企業創新、新事業拓展，原行動與資訊事業部資深協理陳啟蒙將升任副總經理，領導手機、平板與穿戴式裝置等業務，相關人事異動自 5 月 11 日起正式生效。

台灣三星指出，企業解決方案事業部總經理吳昇奇因個人生涯規劃，將在本月退休，轉任企業策略顧問；吳昇奇 2015 年 1 月進入企業解決方案事業部，3 年多來 B2B 事業逐年穩定成長，不斷拓展商用顯示器解決方案應用領域，涵蓋教育、飯店、零售通路、金融、運輸等多元市場，且將桌上型顯示器導入電競領域，此外，還將大型商用顯示器推廣至政府單位，成為路況管理的重要解決方案。

台灣三星指出，因應行政院積極推動前瞻計畫，其中「數位建設」鼓勵數位學習與創新，包括行動裝置、虛擬實境、AI 人工智慧等應用都是各大企業發展之重要方針，需要對行動通訊產業有長足了解的戰力加入。

台灣三星表示，三星企業文化向來鼓勵內部輪調機制，讓員工在不同的位置上學習與發揮，李元榮任職行動與資訊事業部 10 餘年，2016 年底正式領導事業部，具豐富的經驗和觀察能力，帶領團隊經歷手機事業各個重要的時刻，希望借重他的長才，接續領導企業創新暨商用解決方案事業部。

陳啟蒙 2016 年進入行動與資訊事業部，2 年來共同經歷品牌革新，帶領團隊持續突破及穩健各通路，此外，過去曾經任微軟裝置台灣區總經理及台灣諾基亞業務協理，了解台灣消費市場，更有來自多個品牌的豐富經驗。