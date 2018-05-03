全國電DC副牌大成功 今年業績目標翻倍 占比拚一成

3C 大賣場全國電 (6281) 副品牌 Digital City 大成功，首店高雄民族據點開幕一年以來，業績成長逾八成之多，隨著週五(4 日)DC 屏東店即將開幕，公司發下豪語，今年全台 DC 據點將挑戰七家，營收占比上看 5-10%，貢獻業績將逾倍成長。Digital City 屏東店主打「新潮、科技、3C 數位城市」的品牌概念，除有效拉抬過去全國電較少著力的資通訊商品，家電產品也隨著來客數的增加而獲得效益。全國電指出，觀察高雄及台中 Digital City 表現，雖資通訊商品占比提高至近 3 成，但家電成交機會也增加。



此次，屏東店規畫近 200 坪的空間把時下超夯的家電潮品，一次網羅進來。屏東店設置 SONY、Samsung、LG、Panasonic、Sharp、奇美、SAMPO 等品牌影視體驗專區，加上進入夏季，亦搶攻南台灣的空調商機，12 大品牌空調在屏東 Digital City 內均有專區規畫。



Digital City 是全國電在去年 5 月推出的副品牌，鎖定過去較少著力的資通訊商品市場強攻，希望對業績的拉抬有明顯作用。高雄民族店開幕至今，單店業績成長逾八成，成功做出口碑，因此去年 9 月台中公益店以及週五屏東店陸續開幕，擴大 Digital City 戰果：公司指出，今年 DC 據點目標最少增加兩家，最多五家，業績占比目標一成，力拚逾 15 億元。



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