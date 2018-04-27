全國電衝刺新3C通路品牌 今年營收挑戰重回2016年高峰

全國電 (6281-TW) 採雙品牌策略，去年開出新型態 3C 通路品牌 Digital City，高雄及台中兩家店開幕以來拉抬資訊 3C 商品占比近 3 成，提升成交平均客單 1-2 成，第 3 家店預計 5/4 在屏東開幕，今年計畫新增 2-5 家，DC 營收占比挑戰 5-10%，較去年出現倍增以上的成長。法人預估今年營收可望回到 2016 年新高水準。

全國電指出，新通路品牌 DC 跟以家電為重的全國電子品牌形象不同，賣場規劃、商品組合及服務內容強調「新潮、科技、3C」，高雄民族店及台中公益店開幕以來業績持續成長；以現地舊址重整的高雄民族店來說，整體業績表現比起該店前一年度增加約 8 成。

全國電表示，DC 開幕將在 5 月滿周歲，第 3 家店選定屏東，近 300 坪展售空間，規劃品牌專區，包括 APPLE、ASUS、ACER、SAMSUNG、MICROSOFT、MSI、Lenovo、Garmin、MIO、HP、EPSON 都進駐，同時還提供中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW)、亞太電 (3682-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣之星門號申辦服務。

全國電去年營收 163.73 億元，營業利益 5.24 億元，稅後純益 4.53 億元，每股純益 4.57 元，去年度股利擬配發 4 元現金股利，股東會 6 月 1 日召開；今年第 1 季營收 41.08 億元，年增 10.95%。

全國電今年將再新增 2-5 家 DC 品牌大型店，預估單店年營收目標 2 億元，未來 2-3 年將開出 20-30 家；法人看好全國電今年營收可望回到 2016 年營收 168.12 億元的新高水準。