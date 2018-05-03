5月創業板公司解禁壓力大，僅次于7月份的年内第二高

統計數據顯示，5月份限售股解禁合計參考市值為3437.55億元，比4月份增加38.15%。其中，創業板的解禁市值為僅次于7月份的年内第二高。整體解禁壓力适中，但創業板局部承壓。市場人士提醒，不少公司“小非”股東解禁後套現動力強，應避開業績不佳、價值高估的解禁個股。

整體解禁壓力有限

西南證券的統計數據顯示，5月份首發原股東限售股解禁的公司85家，比4月份增加13家。股改限售股份、定向增發機構配售等解禁涉及公司66家，比4月份減少43家。其中，存在定向增發機構配售股解禁的公司54家，股權激勵一般股份解禁的公司9家，追加承諾限售股解禁的公司3家。

整體而言，5月解禁壓力不大，但創業板局部承壓的特點突出。西南證券分析師張剛指出，5月份47家創業板公司的限售股解禁，合計解禁參考市值為723.98億元，為僅次于7月份的年内第二高，也是2016年12月份以來的最高水平，占當月解禁市值的21.06%。其中，全志科技、高偉達、中孚信息等公司市盈率居前。

市場人士認為，當前市場整體仍處于較低位置，限售股股東特别是大股東減持動力不會太強。同時，去年證監會發布減持新規，上交所、深交所同步出台了減持行為實施細則。大股東解禁後大面積減持可能性不大。曆史數據顯示，解禁規模與淨減持數量之間并沒有顯著的相關關系。

個股風險需提防

盡管整體解禁壓力可控，但限售股解禁對部分公司可能帶來較大影響。在涉及股份解禁的151家公司中，解禁股份占解禁前流通A股比例在30%以上的公司91家，100%以上的公司48家。此外，部分公司解禁股份市值規模大。以5月2日收盤價計算，包鋼股份、吉祥航空、江蘇有線、先導智能、偉明環保等公司解禁市值均在100億元水平。

張剛表示，業績不佳、價值高估的公司，限售股解禁後套現的可能性較大。根據2017年年報及2018年一季報數據，5月存在限售股解禁的47家創業板公司中，僅24家公司2017年和今年一季度淨利潤雙增長，7家公司年報和季報淨利潤均下滑。以富春股份為例，公司2017年淨利潤同比下降256.00%，今年一季度下滑69.05%。

“業績支撐及估值情況，是影響股東是否套現離場的重要因素。一般而言，業績不見起色，而股價高企，股東解禁後套現離場動力足。這類公司出現行情，要警惕是否為限售股股東高位套現的‘把戲’，甚至出現‘擡轎資金’。而業績增長相對有保障，估值相對合理的公司，限售股股東解禁後套現動力弱。市場資金博弈複雜，投資者須具體分析。”上海一家私募機構人士表示。

來源：中國證券報-中證網

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