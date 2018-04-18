宮廟瘋科技 艾訊攜手SI拿下五股賀聖宮數位看板專案

IPC 廠艾訊 (3088) 深耕自動化、交通、能源、金融、醫療、智慧城市等工業物聯網應用領域，週三 (18 日) 宣佈與國內知名系統整合商 (SI) 攜手，為五股的「賀聖宮」選用數位電子看板播放平台 DSB500-860，成功導入廣告推播解決方案。艾訊指出，2018 年元月甫落成的「賀聖宮」，位於新北市五股洲子洋重劃區，佔地約 500 坪的土地，地上 8 樓、地下 3 樓。因數位化新時代來臨，傳統宗教活動也順應無紙化，採用最先進的數位電子看板播放技術，無須印刷紙張或海報宣傳，為環保盡一份心力，更能確保行銷內容的一致性，將資訊準確、即時、有效地派送完成，符合業主期待。



艾訊說，從知道客戶需求，該公司即提供多種彈性解決方案組合，最後以 Intel Core 嵌入式電腦系統 DSB500-860，支援 DisplayPort、VGA 與 HDMI 等高畫質、雙螢幕顯示功能，配備 GbE LAN、4 組 USB 2.0、2.5 吋高容量 SATA 硬碟機固定架儲存裝置，支援 Intel AMT 7.0 主動管理技術，為「賀聖宮」提供最佳數位看板解決方案，保證內容上線即時順暢。



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