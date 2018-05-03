雷軍：小米非單純硬件公司

小米集團正式向港交所提交申請，將以同股不同權形式上市。創辦人兼董事長雷軍發布公開信，指出小米不是單純的硬件公司，而是創新驅動的互聯網公司，雖然硬件是小米重要的用戶入口，但並不期望它成為利潤的主要來源。

雷軍稱，小米是一家以手機、智能硬件和IoT平台為核心的互聯網公司，目前是全球第四大智能手機製造商，創造眾多智能硬件產品，其中多個品類銷量第一。此外，建成全球最大消費類IoT平台，連接超過1億台智能設備，還擁有1.9億 MIUI月活躍用戶，並提供一系列創新的互聯網服務。

雷軍說，小米把設計精良、性能品質出眾的產品緊貼硬件成本定價，通過自有或直供的高效線上線下新零售渠道直接交付到用戶手中，然後持續為用戶提供豐富的互聯網服務。

雷軍承諾，從2018年起，小米每年整體硬件業務的綜合淨利率不會超過5%。如有超出部分，將回饋給用戶。他又說，小米目前已經投資90多家生態鏈企業，改變逾百個行業，而未來這個數字會更加龐大。

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