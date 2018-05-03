雷軍發IPO公開信 力挺小米是“創新驅動的互聯網公司”

小米今日遞交招股書的同時，創始人兼董事長雷軍也發布了一封公開信，稱小米不是單純的硬件公司，而是創新驅動的互聯網公司。“盡管硬件是我們重要的用戶入口，但我們並不期望它成為我們利潤的主要來源。”

雷軍稱，小米是一家以手機、智能硬件和IoT平台為核心的互聯網公司。公司的使命是，始終堅持做“感動人心、價格厚道”的好産品，讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活。

“目前，我們是全球第四大智能手機制造商，並且創造出衆多智能硬件産品，其中多個品類銷量第一。我們還建成了全球最大消費類IoT平台，連接超過1億台智能設備。與此同時，我們還擁有1.9億 MIUI月活躍用戶，並為他們提供一系列創新的互聯網服務。”雷軍表示。

雷軍說，小米不是單純的硬件公司，而是創新驅動的互聯網公司。“盡管硬件是我們重要的用戶入口，但我們並不期望它成為我們利潤的主要來源。我們把設計精良、性能品質出衆的産品緊貼硬件成本定價，通過自有或直供的高效線上線下新零售渠道直接交付到用戶手中，然後持續為用戶提供豐富的互聯網服務。”

雷軍承諾，“感動人心、價格厚道”不是一句空話，這八個字是我們的價值觀和精神信條。“在此，我要向所有現有和潛在的用戶承諾：從2018年起，小米每年整體硬件業務的綜合淨利率不會超過5%。如有超出部分，我們都將回饋給用戶。”

“德不孤，必有鄰”，通過獨特的“生態鏈模式”，小米投資、帶動了更多志同道合的創業者，圍繞手機業務構建起手機配件、智能硬件、生活消費産品三層産品矩陣。現在，小米已經投資了90多家生態鏈企業，改變了上百個行業，未來這個數字會更加龐大。

“厚道的人運氣不會太差。請和我們一起，永遠相信美好的事情即將發生。”雷軍以此為公開信做結語。

來源：中國證券網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)