大市跌勢加劇 失守30300點

美國聯儲局在周四凌晨公布議息會議結果後，市場人士對當局在今年9月加息預期升溫，觸發道瓊斯指數跌174點收市。今早港股表現亦遭到波及，大市低開318點，其後大市跌勢加劇。恆生指數最新報30289點，跌434點；國企指數最新報12008點，跌185點。

銀行股今早表現疲弱，匯豐控股(00005-HK)最新報77.6元，跌1.1%，恆生銀行(00011-HK)最新報200.80元，跌0.7%，中銀香港(02388-HK)最新報40.9元，跌0.6%。至於昨日中午已公布首季業績的渣打集團(02888-HK)最新報81元，跌0.6%。

保險股方面，友邦(01299-HK)最新報68.1元，跌2.3%，保誠(02378-HK)最新報202.4元，無升跌，宏利金融(00945-HK)今早創一個月新低，最新報143.6元，跌3.1%。

內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.08元，跌1.8%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.81元，跌1.7%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.18元，跌1.4%。

科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報386.2元，跌1.8%，易鑫集團(02858-HK)最新報4.19元，跌0.5%，昨日創下上市後新低的閱文集團(00772-HK)，今早又再創新低，最新報60.2元，跌2.3%。

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