櫃買業績發表會5月11日起連辦八場 半導體打頭陣

配合第一季上櫃公司財務報告陸續公告，櫃買中心自 5 月 11 日起辦理 8 場櫃買市場業績發表會，共邀請 24 家上櫃公司參與，第一天由最大族群之半導體率先登場，邀請三五族磊晶片廠 IET-KY(4971)、類比數位轉換器為核心技術之晶片供應商紘康 (6457)，及指紋辨識晶片廠神盾(6462) 等三家公司。櫃買表示，本次櫃買市場業績發表會，將在 5 月 11、16、17、21、22、24、28 及 29 日下午，在櫃買中心 11 樓多媒體資訊區或集思台大會議中心蘇格拉底廳，共邀請 24 家上櫃公司參與，各場主題依序為「半導體應用」、「綠色經濟」、「生技醫療(一)」、「文化生活」、「智慧製造」、「生技醫療(二)」、「櫃買新星」及「外國企業」等。



為增進投資人對相關產業之瞭解，特別規劃多元化服務，前面三場「半導體應用」、「綠色經濟」及「生技醫療 (一)」主題之業績發表會中，邀請國內相關產業專家，包括資策會產業情報研究所副所長洪春暉、中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪及黑木投資公司執行合夥人暨生技投資聖經作者羅敏菁，於公司上台發表前進行 30 分鐘之產業專題演講，對特色產業概況及未來展望進行說明。



5 月 11 日由 IET-KY、紘康及神盾 (6462) 等三家公司揭開序幕。5 月 16 日起則陸續安排綠色經濟、生技醫療 (一)、文化生活、智慧製造、生技醫療(二)、櫃買新星及外國企業等七場特色主題之業績發表會，各場分別邀請桂盟國際(5306)、旭源(8421)、崑鼎投控(6803)；東洋藥品(4105)、醫揚(6569)、慧智(6615)；智崴(5263)、時報出版(8923)、新鼎系統(5209)；迅得(6438)、富喬(1815)、崇友實業(4506)；中裕新藥(4147)、創源生技(4160)、安克生醫(4188)；杰力(5299)、五福旅遊(2745)、寬宏藝術(6596)；大地 - KY(8437)、特昇 - KY(6616)、環宇 - KY(4991) 等 21 家上櫃公司參加。



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